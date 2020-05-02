Границы между странами Балтии планируют открыть в середине мая: от чего это зависит

Временно действующий запрет на перемещение внутри стран Балтии может быть отменен 18 мая, сообщил прессе глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Об этом рассказал портал "Балтийский курс".

"Предварительно мы представляем, что это могло бы произойти с 18 мая, однако это ни в коем случае еще не решено", – сказал Линкявичюс.

Пограничный контроль на внутренних границах региона ввели в середине марта 2020 года в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией, вызванной распространением коронавируса. Исключение было сделано только для грузового транспорта, который перевозит товары внутри еврозоны по зеленому коридору.

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По словам Линкявичюса, эпидемиологическая ситуация "с определенными нюансами" в странах сходная, поэтому это позволяет обоснованно поднимать вопрос об открытии границ. Кроме того, и сроки карантина установлены на сродные периоды.

"У нас он продлится до 11 мая, в Латвии – до 12 мая, в Эстонии – до 17 мая. Очень сходная ситуация. Я думаю, что мы начали очень конкретную координационную работу, чтобы выйти из этой ситуации насколько возможно более согласованно", – сказал министр.

Все же, по словам Линкявичюса, способы борьбы с коронавирусом не являются идентичными, поэтому до открытия границ следует согласовать между собой условия, на которых это могло бы произойти.

"Следует оценить эти ограничительные меры.(...) Есть различные нюансы. Если бы мы говорили об изоляции, то во всех странах обязательна 14-дневная изоляция, но в Латвии, если, например, в страну прибывают граждане Литвы или Эстонии, у которых нет симптомов, не было контактов, могут выходить на работу, а самоизоляцию соблюдают в свободное от работы время. Есть и прочие нюансы, которые разнятся. Это следует иметь в виду", – сказал министр.

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Он утверждает, что в начале следующей недели вопрос открытия границ должны рассмотреть и министры здравоохранения Балтийских стран.

"Они обсудят эпидемиологическую ситуацию и связанные с этим ограничительные меры, которые существуют в каждой из стран, насколько их можно согласовать", – сообщил он.

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В среду на пресс-конференции премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что решение об открытии границ премьеры Латвии, Литвы и Эстонии должны принять 6 мая.

В среду правительство Литвы, кроме прочего, отменило запрет на выезд из страны – это можно будет сделать с понедельника.

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С целью контроля над распространением коронавируса в Литве 16 марта был объявлен карантин, и сейчас он действует до 11 мая.

В Латвии (население составляет 1,92 млн человек) зафиксировано 858 случаев заражения, умерших – 15, выздоровевших – 348.

В Литве (проживает 2,79 млн) 1,385 тыс. заболевших, умерших – 45, выздоровевших – 589.

В Эстонии (население – 1,32 млн) 1,689 тыс. заболевших, умерших – 50.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с литовским лидером Гитанасом Науседой. Глава украинского государства пригласил своего коллегу с визитом в Киев.

Президент Литвы высоко оценил личный вклад Владимира Зеленского в реализацию реформ, особо отметив важность принятия исторической земельной реформы как одной из лучших предпосылок для построения сильной экономики.

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