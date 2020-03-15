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Литва и Латвия закрывают границы для иностранцев и вводят карантин

15 марта, 02:48

Елена Вус

В Латвии правительство вводит ряд ограничений с 17 марта

Для реализации мер правительства против распространения коронавируса Covid-19 Литва и Латвия закрывают границы для иностранцев.

Так, в Латвии правительство вводит ряд ограничений с 17 марта, передает Delfi.

В частности, будут запрещены сухопутные и воздушные пассажирские перевозки через границу. При этом латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы получат возможность покинуть Латвию.

Также стало известно, что в связи решениями правительства Латвии об ужесточении мер для ограничения распространения коронавируса и приостановкой международных пассажирских перевозок с 17 марта все полеты "airBaltic" временно будут отменены начиная с 17 марта по 14 апреля 2020 года, включая полеты из Эстонии и Литвы, сообщает BNS со ссылкой на авиакомпанию.

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"Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества – превыше всего!", - заявил исполнительный директор "airBaltic" Мартин Гаусс, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что со всеми пассажирами, которых затронули эти изменения, "airBaltic" свяжется посредством электронной почты.

В Латвии также запрещают проведение всех публичных мероприятий, а неорганизованные мероприятия с количеством участников до 50 человек должны заканчиваться до 23 часов вечера. Экзамены в школах переносят на май.

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В свою очередь, правительство Литвы вводит двухнедельный общенациональный карантин, пишет LTR. Ограничительные меры также включают закрытие границ для иностранных граждан и магазинов, кроме аптек и продовольственных товаров, а также запрет публичных мероприятий.

Работодателям рекомендовали переводить сотрудников на дистанционную работу. В Литве будут закрыты учебные заведения, театры, музеи, кинотеатры, спортзалы и подобные заведения.

Напомним, ранее правительство решило ввести карантин на всей территории Украины, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Были закрыты все учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о противодействии распространению коронавируса и закрытии границ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Латвия Литва карантин границы коронавирус COVID-19

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