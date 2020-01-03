Гривня может еще больше вырасти: эксперты дали прогноз курса на 2020 год

В течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровня 22 грн/доллар

/ Фото: пресс-центр НБУ

Многие эксперты прогнозируют дальнейшее укрепление гривни в 2020 году.

"В новый год и новое десятилетие гривна вошла вблизи трехлетних максимумов к доллару. Если мир не накроет волна паники на фоне обострения торгового конфликта США и Китая или нового конфликта между США и Европой, то ралли может продолжиться. Вполне возможно, что пара может вырасти до максимумов 2015 года на уровне 20-21 за доллар", – считает, например, руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.

Александр Мартыненко, руководитель подразделения по корпоративному анализу компании ICU, называет примерно такие же цифры:

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от международных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020-м и может составить эквивалент 2-2,5 млрд долларов, что даст гривне большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии. Растущие доходы от продаж украинских агроэкспортеров и их спрос на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании также окажут традиционную сезонную поддержку национальной валюте. Дополнительно способствовать укреплению гривни будет и продолжение транзита по территории Украины. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровня 22 грн/доллар с высокими шансами еще большего укрепления", – говорит эксперт.

А вот во втором полугодии 2020-го может начаться ослабление гривни, предупреждают эксперты.

Более детально читайте в материале "Каким будет курс доллара в Украине: прогноз на 2020 год".

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/ Фото: Сегодня

Отметим 3 января Национальный банк Украины рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 23,69 грн;

1 евро – 26,42 грн;

10 российских рублей – 3,82 грн.

По сравнению со значениями 27 декабря 2019 года курс доллара вырос сразу на 40 копеек после повышения на три копейки в предыдущий банковский день. Ранее доллар уже резко подорожал в обменниках и на межбанковском валютном рынке. За неделю – с 27 декабря по 3 января – гривня ослабла по отношению к "зеленому" на 40 копеек.

При этом премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24" ранее заверил, что гривня будет укрепляться:

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