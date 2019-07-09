Гривня укрепилась, а украинцы стремятся в НАТО и ЕС: итоги дня

На ЧАЭС готовятся ввести в эксплуатацию новое укрытие-арку





Общество

17 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

62% граждан поддерживают вступление Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром стратегического развития территорий. 21% респондентов не поддерживают такую политику. На западе Украины полностью поддерживают вступление в НАТО 76% респондентов, на Донбассе – 37%. На севере количество сторонников вступления в Североатлантический альянс составляет 66%, на юге – 55%.

69% населения Украины поддерживают вступление в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Центром стратегического развития территорий. 13% – против этого

Верховный суд решил, что в трудовом договоре стороны могут определить размер зарплаты в гривне с указанием эквивалента суммы в иностранной валюте, это не противоречит Гражданскому кодексу.

Все учебники будут доставлены в области до начала учебного года – об этом сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич и призывала облгосадминистрации организовать их своевременную доставку в школы.

Фонд энергоэффективности заключил соглашение с Международной финансовой корпорацией (IFC), в рамках которого партнеры в течение четырех лет выделят 235 млн долларов в виде грантов и кредитов для энергоэффективной модернизации 6 тыс. ОСМД.

10 июля будет принято в эксплуатацию новое укрытие-арка, которое возведено над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком ЧАЭС. Внутри арки установлен кран для демонтажа старого саркофага и остатков четвертого энергоблока.

Минфин вновь предлагает компенсировать покупателям часть стоимости покупки, если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 850 грн. Законопроект предусматривает штраф для продавца в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении, 500% – при последующих.

8 июля инспекторы парковки в Киеве начали выписывать реальные штрафы, а не только предупреждать водителей о нарушениях. Лишь за день работы они выписали несколько сотен штрафов.

Экономика

Укрепил на 11 копеек, до 25,49 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 10 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 9 июля.

На 542,4 млн грн Государственная служба геологии и недр за шесть месяцев 2019 года пополнила государственный бюджет. План на 2019 год составляет 200 млн грн.

40 млрд грн составляет ежегодный оборот рынка такси в Украине, и 98% из этих денег работают в "тени". Такие оценки представил оператор такси Bolt.

До конца текущего года Кабмин должен принять меры для синхронизации баз данных таможни с таможнями соседних стран. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.

Довести до эквивалента 1-1,5 млрд долларов планирует Минфин объем выпуска ОВГЗ с погашением 26 февраля 2025 года, чтобы включить его в перечень индексных бумаг. Это увеличит спрос на эти бумаги и в целом повысит интерес нерезидентов к украинскому рынку.

Увеличить в 10 раз финансовое обеспечение туроператоров и ввести штрафы за незаконное использование категорий гостиницами предлагает Министерство экономического развития и торговли.

Выросли на 10,2% цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. По данным Госстата, больше всего выросли цены на такие работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 15,8%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 7,1%.

Увеличилась на 53,8% сумма налога на недвижимость, отличную от земельного участка, который физические лица уплатили в местные бюджеты Украины в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 355,9 млн грн. Сформировано 1,3 млн налоговых уведомлений-решений по такому налогу для 1,2 млн физических лиц.

Сократился на 25% импорт бензинов из Беларуси в Украину по итогам первого полугодия, до 315 тыс. т, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом общий объем украинского рынка за этот период снизился всего на 2,5%. Такие данные приводит консалтинговая группаы А-95. Снижение объема поставок из Беларуси в первую очередь произошло за счет переориентации ряда операторов на импорт бензина из Литвы.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на продажу пул из не выкупленных ранее активов 10 банков Украины балансовой стоимостью 10 млрд грн. Пул состоит из прав требования и других имущественных прав по кредитным договорам с субъектами хозяйствования и физическими лицами, а также дебиторской задолженности.

Мир

Могут обойтись Грузии в 10% ВВП санкции России за оскорбление в телеэфире грузинским журналистом президента РФ. Об этом заявил спикер Государственной думы России. Он объяснял, что речь идет в первую очередь о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и воды, а также об ограничении денежных переводов из РФ в Грузию.

Кристин Лагард официально рекомендована министрами ЕС на пост председателя Европейского центрального банка. Окончательное назначение Европейским советом состоится в октябре. Глава ЕЦБ назначается на 8 лет без права назначения на второй срок. Лагард недавно покинула должность директора-распорядителя Международного валютного фонда, которую она занимала с 2011 года.

Достиг 44% рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа – рекордной отметки за все время его президентства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Washington Post и каналом ABC News. При этом 53% опрошенных не поддерживают его деятельность. Рейтинг Трампа повысился на 5 процентных пунктов по сравнению с апрелем.

Все новые гибридные и электромобили продающиеся в ЕС, должны быть оснащены системой акустического оповещения. Система должна генерировать звук на скорости 20 км/ч и ниже, а также при заднем ходе при отсутствии других специальных звуковых сигналов.

Штраф в размере 5000 евро в день Европейский суд приказал Бельгии выплачивать до тех пор, пока полностью не будет выполнена европейская директива о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе.

18 миллионов человек насчитывалось в 2018 году в мире с состоянием больше 1 млн долларов США. Это на 0,3% меньше, чем в 2017 году. Таковы данные консалтинговой фирмы Capgemini. Сокращение числа миллионеров наблюдается впервые за 10 лет, со времен кризиса 2008 года. Совокупное состояние миллионеров также уменьшилось по сравнению с предыдущим годом – почти на 3%, до 68,1 трлн долларов. Главная причина сокращения – спад на фондовых рынках.

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