Лагард стала ближе к должности главы Центробанка ЕС
Кандидатуру согласовали европейские министры экономики и финансов
Совет по экономическим и финансовым вопросам (Ecofin), в который входят министры экономики и финансов всех стран-членов ЕС, официально рекомендовал назначить Кристин Лагард, которая временно сложила с себя полномочия директора МВФ, на пост председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС на официальной странице в Twitter.
"Ecofin только что утвердил официальную рекомендацию выдвинуть Кристин Лагард кандидатом на пост президента ЕЦБ", - говорится в сообщении Совета ЕС в Twitter.
Следующим шагом станут консультации между руководящим советом ЕЦБ и Европарламентом о назначении Лагард. Окончательное назначение состоится в октябре.
В Совете ЕС напомнили, что глава ЕЦБ назначается на 8 лет без права назначения на второй срок. Кандидатуру Лагард продвигал президент Франции Эммануэль Макрон. Лагард занимала должность директора-распорядителя Международного валютного фонда с 2011 года.
Если Лагард победит в конкурсе, ЕЦБ впервые возглавит женщина.
При этом новым главой МВФ впервые может стать британец. Речь идет о бывшем члене британского правительства Джордже Осборне.
Напомним, что в конце мая президент Владимир Зеленский провел переговоры с представителями МВФ. О чем говорили стороны, вы можете узнать подробнее в видеосюжете:
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