Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери

9 июля, 07:17

Потерь среди украинских военнослужащих за минувшие сутки нет

Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами
Украинские воины на Донбассе укрепляют оборону под вражескими обстрелами. Фото: Facebook

За прошлые сутки, 8 июля, на Донбассе пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Потерь среди украинских военных нет, сообщили в пресс-центре ООС.

"8 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 7 раз – с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил.  В частности, трижды боевики стреляли из артиллерийских систем калибра 122 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП и стрелкового оружия вблизи Водяного. Еще два обстрела из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были зафиксированы у Лебединского. Трижды огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов велся неподалеку Марьинки. На окраине Красногоровки ударили из крупнокалиберного пулемета, а в районе Пищевиков – из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета. Вблизи Чермалыка стреляли из станкового противотанкового гранатомета, а у Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз. Три обстрела из минометов калибра 82 мм боевики устроили вблизи Новолуганского. У Южного велся огонь из миномета калибра 120 мм, а неподалеку Майорска – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"В результате вражеских обстрелов потерь с нашей стороны не зафиксировано. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащей Минским договоренностям. По данным разведки, 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 7 июля боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ. В результате один украинский воин погиб, двое – получили ранения, еще один – боевые травмыВ свою очередь, ответным огнем наши бойцы уничтожили двоих оккупантов.

А тем временем командующий ООС проверил готовность танковых войск. Генерал Александр Сырский отмечал, что сейчас танкисты находятся в специально отведенных для этого местах вне зоны боевых действий, а несколько экипажей несут круглосуточное дежурство. В случае обострения обстановки на фронте они прибудут на подкрепление менее чем за полчаса.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Донбасс, ВСУ, боевики, обстрелы, запрещенное оружие, ООС

Вы сейчас просматриваете новость " На Донбассе боевики схлопотали жесткую "ответку" от ВСУ и понесли потери". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обострение на Донбассе: оккупанты устроили восемь обстрелов и получили жесткий ответ

Вчера, 20:20

Среди украинских бойцов обошлось без потерь

На Донбассе ВСУ отомстили боевикам за гибель побратима: два оккупанта уничтожены

Вчера, 07:41

Из-за вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, двое ранены, еще один – получил травмы

На Донбассе боевики применили оружие танков и 120-мм калибр

7 июля, 20:23

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили семь обстрелов позиций ООС

Атаки начались с ночи: боевики накрыли позиции ВСУ минометным огнем

7 июля, 08:07

Сегодня противник не давал уснуть бойцам ООС и начал бить из запрещенного вооружения

Супрун ответила Зеленскому на предложение уйти в отставку

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

Эксперт назвал дату и причины масштабного кризиса в России

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Чем отмыть монтажную пену с рук и волос

"Пассажиры крестятся, машины вокруг тонут": у аэропорта Москвы ЧП

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

Ученые назвали опасный для сердца продукт

«Платформа – За жизнь» нацелена на срыв парламентских выборов

Чего ожидать Украине от экстрадиции Дмитрия Фирташа в США

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Киборги, футбол, картошка: что можно увидеть на самых красивых монетах Украины

Вчера, 07:19

Монету к Евро-2012 не купить за миллион, а "Эра..." 6-угольная

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики

6 июля, 07:51

Выполнение программы макрофинансовой помощи и получение второго транша на 500 млн евро застопорилось из-за выборов

Почему Меркель дрожала на встрече с Зеленским

Хомчак объяснил, почему командующий ССО не отдал честь Зеленскому

Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь