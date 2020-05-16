Гройсман: Мы должны быть частью европейского объединенного энергетического сообщества

По его словам, сегодня необходимо срочно принимать решения

На сегодняшний день Украина стоит перед угрозой потери энергетической системы.

Об этом заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

По его словам, сегодня необходимо срочно принимать решения.

"Безоговорочно. Новый энергетический баланс, который был утвержден. Безоговорочно необходимо возобновновлять работу целостной системы с полноценно работой "атомки", тепловой генерации, с возобновлением работы шахт, с возобновлением работы гидроаккумулирующих станций, закрытие импорта, строительство энергомоста. Мы должны быть частью европейского объединенного энергетического сообщества, объединенной системы. Нам нужно отделяться от России. Это обеспечит нашу энергетическую независимость", – отметил он.

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Ранее экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что восстановление импорта российской электроэнергии является диверсией против Украины, ведь этот шаг уничтожает отечественную энергетику.

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