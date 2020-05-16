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Гройсман: Мы должны быть частью европейского объединенного энергетического сообщества

16 мая, 01:51

Елена Вус

По его словам, сегодня необходимо срочно принимать решения

На сегодняшний день Украина стоит перед угрозой потери энергетической системы.

Об этом заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019), в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

По его словам, сегодня необходимо срочно принимать решения.

"Безоговорочно. Новый энергетический баланс, который был утвержден. Безоговорочно необходимо возобновновлять работу целостной системы с полноценно работой "атомки", тепловой генерации, с возобновлением работы шахт, с возобновлением работы гидроаккумулирующих станций, закрытие импорта, строительство энергомоста. Мы должны быть частью европейского объединенного энергетического сообщества, объединенной системы. Нам нужно отделяться от России. Это обеспечит нашу энергетическую независимость", – отметил он.

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Ранее экс-премьер Владимир Гройсман заявил, что восстановление импорта российской электроэнергии является диверсией против Украины, ведь этот шаг уничтожает отечественную энергетику.

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энергетика Россия видео кризис электроэнергия импорт Владимир Гройсман

Источник: Сегодня

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