Гройсман назвал условия нового контракта с руководством "Нафтогаза"

Премьер заявил, что зарплаты менеджмента компании не должны быть заоблачными

Фото: Кабинет министров Украины

Гройсман назвал условия нового контракта с руководством "Нафтогаза" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/132/1c5/5c81321c50426.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/132/1c5/5c81321c50426.jpg 2019-03-07T17:06:00+02:00 Экономика Премьер заявил, что зарплаты менеджмента компании не должны быть заоблачными

Новый контракт с руководством компании "Нафтогаз Украины" будет заключен на новых условиях. Об этом сегодня, 7 марта, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочей поездки в Винницу.

"Первое – не заоблачная, а реальная и рыночная заработная плата. Второе – должны быть определены конкретные задачи для менеджмента. Во-первых, проведение отделения газотранспортной системы, поиск международного партнера на транзит газа и продолжение транзита с января 2020 года", – сказал глава правительства.

При этом Гройсман добавил, что еще одна задача Кабмина перед менеджментом "Нафтогаза" – радикально увеличить добычу украинского газа с целью отказаться от импорта, что могло бы системно повлиять на снижение цен на газ.

"Это требование будет прописано в новом контракте", – заявил он.

Напомним, в январе 2019 года Гройсман заявил, что правительство намерено приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" и пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. Его возмутило, что после победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже в 2018 году между сотрудниками "Нафтогаза" разделили около 40 млн долларов премии.

Действующий глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, хотя признался, что "это более семи цифр до запятой".

28 февраля в СМИ появилась информация, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. 6 марта правительство решило провести открытый конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Он стартует 23 марта.

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