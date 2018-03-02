Гройсман о ситуации с газоснабжением: У нас есть план на пять дней

Сегодня, 21:23

Премьер отметил, что "ситуация на вторник, максимум в среду будет стабилизирована"

фото kmu.gov.ua
фото kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что ситуация с газоснабжением будет урегулирована в течение 5-6 дней.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, передает "Украинская правда". 

"Ситуация абсолютно контролируемая. Никаких негативных явлений происходить не будет. Хотя нам нужно ввести ранее запланированный план, предусматривающий экономию потребления, чтобы сбалансировать систему", – сказал он.

"Все технические специалисты работают. План, который был сформирован в таких случаях, вступил в силу. Он вступил в действие на 5 дней. Мы делаем все для того, чтобы ситуацию на вторник включительно (6 марта – ред.) вывести на штатный режим", - добавил Гройсман.

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Позже он отметил, что "ситуация на вторник, максимум в среду будет стабилизирована".

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа. Украина добилась компенсации в 4,6 млрд долларов за недопоставку Россией объемов газа для транзита.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман обвинил "Газпром" в шантаже после срыва поставок газа из России. По его словам, "Нафтогаз" должен не допустить технических сбоев из-за действий российского "Газпрома", который отказался поставлять газ Украине.
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