Гройсман озвучил сумму, которую "Газпром" задолжал Украине

Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом

Российский "Газпром" должен Украине согласно различных судебных приговоров 8,5 млрд долларов.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Укринформ.

"Газпром" нам должен деньги, на сегодня после решения Стокгольма это уже почти 8,5 млрд долларов", – сказал Гройсман.

Он также подчеркнул, что Россия демонстрирует пренебрежение международным правом. "Но наши действия – принудительно взыскать средства, применяя международные процедуры", – заявил руководитель правительства.

Напомним, "Газпром" проиграл апелляцию о штрафе АМКУ на 171 млрд гривен. Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн, наложенный на российский "Газпром".

Напомним, в конце февраля завершился длительный спор между компаниями в Стокгольмском арбитраже, который обязал "Газпром" заплатить "Нафтогазу" 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить украинцам 2,56 млрд долларов.