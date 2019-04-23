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Гройсман заверил, что Украина переживет запрет РФ экспорта нефти с минимальными потерями

Сегодня, 00:21

18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Фото: Владимир Гройсман / Facebook
Фото: Владимир Гройсман / Facebook.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что будет найдено решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями из-за введенного Российской Федерацией запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

"У нас рынок достаточно диверсифицированный, но понятно, что мы пока еще зависимы, там от Белоруссии…Но мы найдем решение для того, чтобы ситуация была с минимальными потерями. Это не простое задание, но мы найдем решение", - об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Как сообщалось, 18 апреля 2019 года правительство РФ сообщило о введении с 1 июня 2019 года запрета на экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину в ответ на расширение Украиной списка запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме того, государственная "Укртранснафта" усилила контроль за качеством российской нефти после того, как Беларусь решила временно ограничить экспорт нефтепродуктов

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Тег нефть, Россия, экспорт, запрет, Гройсман, нефтепродукты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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