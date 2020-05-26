Грузия получила заметную скидку на российский газ

Вслед за тем, как Болгария договорилась о снижении цены на российский газ, скидку от "Газпрома" получила и Грузия. Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с "Газпромом", сообщила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.

По ее словам, стороны договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

"С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с "Газпромом", что поспособствует снижению цены на газ. Исходя из коммерческой тайны, я не буду называть конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%", – сказала Турнава.

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Напомним, Грузия не закупала газ у России с 2006 года, однако в 2019 году грузинское правительство сообщило о подписании контракта с "Газпромом" на небольшие объемы импорта голубого топлива. В 2019 году закупки у России составили около 5% от общего объема импорта газа в Грузию – около 160 млн кубометров. В 2020 году Грузия планирует купить у "Газпрома" 170 млн кубов.

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Как известно, в конце ноября 2015 года Украина также отказалась от закупки природного газа у российского "Газпрома". Вместо этого газ с тех пор поступал исключительно из стран Евросоюза по реверсным маршрутам. Впрочем, теперь Украина допускает прямой импорт газа из России.

При этом в мае 2020 года из-за резкого падения цен на газ в Европе стоимость голубого топлива на внутреннем рынке Украины опустилась до 1860 гривен за тысячу кубометров.

Ранее новости "Сегодня" разбирались, как падение цен на газ ударило по российскому "Газпрому" и чем сложившаяся ситуация выгодна Украине:

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