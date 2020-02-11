Грузы с автодорог переведут на реки и железную дорогу – Мининфраструктуры

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Мининфраструктуры планирует разгрузить дороги, на строительство которых власти тратят колоссальные ресурсы, переориентировав часть грузопотока с автотрасс на реку и железную дорогу. Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"1 млн тонн грузов, перевозимых по реке, уменьшает расходы на ремонт дорог на 1 млрд гривен в течение 4 лет. В 2019 речные перевозки выросли на 20%. Почти на 2 млн тонн больше грузов перевезено за год, следовательно, 2 млрд мы сэкономили. В этом году планируем улучшить показатели речных перевозок 2019 года", – сообщил министр.

И добавил, что рассчитывает на поддержку народных депутатов в деле принятия закона о внутренних водных путях. Этот документ предусматривает ремонт шлюзов Днепровского каскада, что позволит переориентировать на реку дополнительных 3 млн тонн экспортных грузов.

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Криклий рассказал, что в планах на 2020 год значится модернизация инфраструктуры припортовых железнодорожных станций, что позволит перевезти по железной дороге экспортных грузов на 46 млн тонн больше (а это уменьшит нагрузку на автодороги).

"Реализуем проект Е-40, который позволяет привлечь 5-7 млн ​​тонн транзитных грузов. Убрав миллионы тонн грузов с дорог, сэкономим миллиарды государственных средств", – пообещал министр.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что возрождение маршрута Е-40 оживит торговлю между Польшей, Беларусью и Украиной: одна баржа на 900 тонн заменяет 18 вагонов или 45 грузовиков на 20 тонн.

Кроме того, мы рассказывали о том, что проект по восстановлению международного речного пути Е-40, который имеет чрезвычайное значение для Польши и Беларуси, вышел на стадию практической реализации.

А в эфире телеканала "Украина 24" Владислав Криклий рассказывал, сколько километров бездорожья собираются превратить в пути европейского уровня:

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