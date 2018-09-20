Хлеб в Украине оказался дороже, чем в соседних странах

Цена на хлеб в Украине выше, чем в соседних европейских государствах. К такому выводы пришли эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Аналитики подсчитали, что самый дешевый белый хлеб в Украине стоит 28 гривен за килограмм. В Польше – 27 гривен за килограмм.

Килограмм черного хлеба можно купить за 13 гривен – это вдвое меньше, чем в Украине.

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Напомним, за год в Украине хлеб существенно прибавил в цене. Черный подорожал на 38%, белый – на 28%. До конца 2018 года стоимость самой дешевой буханки вырастет еще на 10%, прогнозируют эксперты. Одна из главных причин – невысокий урожай ранних зерновых. Подорожание зерна уже привело к увеличению стоимости муки.

Впрочем, дефицита ждать не стоит, отмечают аналитики. По мнению доктора экономических наук, профессора Любови Молдован, даже в самые неурожайные годы количества зерна всегда хватало для того, чтобы обеспечить украинцев хлебом.

"На хлеб у нас идет всего 6-7 миллионов тонн зерна. А мы в самых худших случаях собирали 20-30 миллионов тонн", – говорит Молдован.

Ранее эксперты сообщили, какие продукты подорожали в Украине за лето.