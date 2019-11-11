Холодный сезон: импортный газ резко подорожал для Украины

В долларовом эквиваленте цена поднялась на 14,2% за месяц

Фото: "Укртрансгаз"

Средняя стоимость импортного природного газа в Украине в октябре 2019 года составила 199,51 долл. за 1000 куб. м. Тогда как в сентябре она составляла 174,69 долл. Таким образом, цена увеличилась на 14,2% по сравнению с сентябрем.

Это следует из данных, обнародованных 11 ноября пресс-службой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на Государственную фискальную службу.

Впрочем, с начала года цена на газ снизилась на 118,44 долл., так как в январе была на уровне 317,95 долл. Традиционно цены на газ на внешнем рынке начинают расти вместе с повышением спроса на топливо, то есть в холодное время года.

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В гривневом эквиваленте стоимость импортного газа в октябре выросла на 16,8% по сравнению с предыдущим месяцем – с 4272,76 грн до 4988,46 грн за тысячу кубометров.

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Как известно, Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с ноября 2015 года и лишь обеспечивает его транзит по своей территории. Вместо этого газ поступает исключительно из стран Евросоюза.

Напомним, также с 1 "Нафтогаз Украины" повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов. Изменение объяснили ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ.

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