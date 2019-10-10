Стало известно, на сколько упала цена импортного газа для Украины

Сентябрьскую цену озвучили в Кабмине со ссылкой на Государственную фискальную службу

Средняя стоимость импортного природного газа в Украине в сентябре 2019 года составила 174,69 долл. за 1000 куб. м – с начала года она снизилась на 143,26 долл., так как в январе была на уровне 317,95 долл.

Это следует из данных, обнародованных 10 октября пресс-службой Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

"Рассчитана средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 30 сентября, которая составляет 4272,7604 грн, или 174,6862 долл. за 1000 куб. м", – сказано в сообщении.

По данным министерства, в феврале цена импортного газа составляла 290,91 долл., в марте – 263,13 долл., в апреле – 233,53 долл., в мае – 215,19 долл., в июне – 196,45 долл., в июле – 188,51 долл, а в августе – 178,32 долл..

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина не импортирует газ из России для собственных нужд с ноября 2015 года и лишь обеспечивает его транзит по своей территории. Вместо этого газ поступает в страну исключительно из стран Евросоюза. В 2018 году Украина получила 10,6 млрд куб. м газа со словацкого (61%), венгерского (32%) и польского (7%) направлений.

По итогам января-сентября 2019 года Украина увеличила импорт газа на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 11,6 млрд куб. м. Суточный объем импорта газа в Украине 9 сентября достиг нового исторического максимума – 69,1 млн куб. м.

По последним данным, запасы газа в украинских подземных хранилищах, которые к отопительному сезону должны вырасти до 21 млрд куб. м, по итогам 8 октября достигли 20,81 млрд куб. м.

Ранее "Нафтогаз Украины" предупредил об угрозе для отопительного сезона и рассекретил черный список городов, жителям которых к зиме лучше обзавестись обогревателем:

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