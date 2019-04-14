Хорошо, но плохо: Украина стала лидером по объемам денежных переводов от заробитчан в Европе и Центральной Азии

В прошлом году трудмигранты перевели в Украину 10% от ВВП

Фото: пресс-центр НБУ

Украина по итогам 2018 года стала лидером в Европе и Центральной Азии по объемам денежных переводов от частных лиц. Так, по данным Всемирного банка, за прошлый год в страну в основном от трудовых мигрантов поступило 14 млрд долл, или 10% ВВП Украины, что на 19% больше, чем в 2017 году. А в НБУ эта цифра чуть ниже — всего 11,888 млрд долл. "Сегодня" выяснили, откуда идут в страну самые большие потоки валюты, куда попадают эти деньги и как может измениться ситуация.

Фото: Сегодня

В Нацбанке прогнозируют, что в этом году переводы от заробитчан снова вырастут — до 12,2 млрд долл! В прошлом году через банки и платежные системы поступило 5,675 млрд долл, "в карманах", чтобы сэкономить на оплате услуг операторов — еще 5,213 млрд долл (косвенно, по оценке платежного баланса страны). Как видно из инфографики, на первом месте Польша потеснила Россию: в 2018-м каждый третий доллар был из Польши. Ежегодно увеличивались объемы переводов и из других стран ЕС: например, в 2016-м из Чехии поступило $377 млрд, а в 2018 году — уже 846 млн долл. А вот доля РФ съежилась намного: если в 2015 году они были на первом месте (26% и 1,835 млрд долл), то сейчас — на втором, но осталось всего 8,7% и 0,948 млрд долл, или почти вдвое меньше. Есть и поступления с Виргинских островов (157 млн долл), ОАЭ (153 млн долл), Сингапура (129 млн долл). Но, по словам президента Украналитцентра Александра Охрименко, это не перечисления заробитчан, а деньги, заработанные бизнесом на операциях по оптимизации налогов.

Какие перспективы

Экономисты сходятся во мнении, что в ближайшие годы объемы переводов от трудмигрантов продолжат расти, но по-разному оценивают их влияние на экономику. Так, Охрименко говорит, что избыток долларов укрепляет гривню, курс которой, несмотря на пессимистические прогнозы, так и не достиг 30 грн/долл.

"За прошлый год объемы розничной торговли увеличились на 12%, что стало одной из главных причин роста ВВП страны, — говорит Охрименко. — Люди покупают продукты, стройматериалы, бытовую технику и т. д., это стимулирует развитие экономики. Трудовая миграция будет продолжаться, так как власти недостаточно делают для улучшения инвестклимата, чтобы увеличить приток инвестиций в страну и сократить заробитчанство".

А вот исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин уверен, что заробитчанские переводы негативно влияют на экономику Украины:

"Эти деньги проедаются, идут на развитие экономики тех стран, где их заработали. Украинцы покупают на них импортную бытовую технику, электронику, автомобили, что увеличивает дефицит внешнеторгового баланса страны. Это яркий пример того, что Украина является сырьевым и трудовым придатком Европы, все больше торгуя как сырьем, так и руками своих сограждан. Альтернатива — создание особых условий для привлечения инвесторов. Как сделали, например, в Словакии: дабы крупный немецкий автоконцерн открыл у них производство, власти страны бесплатно подвели коммуникации и обучили персонал. Теперь они имеют и рабочие места с высокой зарплатой, и доходы от налогов".

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как начать свой бизнес в Европе. Ведь украинцы не только нанимаются на работу, но и сами открывают кафе, салоны красоты и строительные компании.

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.