Без банкопада и неустойчивости гривни: эксперты рассказали, что будет с финансовой системой после выборов

Ждем выплаты внешних долгов и надеемся на дружбу с МВФ, несмотря на итог выборов

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Без банкопада и неустойчивости гривни: эксперты рассказали, что будет с финансовой системой после выборов Коновалова Христина , Александр Панченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/721/f8e/5ca721f8e017b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/721/f8e/5ca721f8e017b.jpg 2019-04-08T07:38:00+03:00 Финансы Ждем выплаты внешних долгов и надеемся на дружбу с МВФ, несмотря на итог выборов

Хотя страну сотрясают новости о выборах, экономисты уверены: финсектор пройдет 2-й квартал без потрясений.

"После выборов в 2014-м ситуация в банках изменилась радикально. Экономика растет третий год подряд. Проведены реформы, которые подняли на новый уровень качество банкнадзора. Финсистема прошла очистку, докапитализирована и стала прибыльной. Объем депозитов растет. Сегодня в Украине работает вполовину меньше банков, нежели в 2014-м, но система крепче и здоровее", — говорит исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

По ее словам, даже возможное увеличение госдолга Украины не повлияет на систему:

"Отношение госдолга к ВВП за 2 года снизилось с 80% до 62% и далеко от критического значения".

Но сложности в финсфере могут возникнуть с выплатами по внешним долгам в условиях недоступности внешних финрынков.

"Этот риск реален, если выборы приведут к прекращению сотрудничества с МВФ. Но и тут угрозы банкопада нет", — считает аналитик.

Стресс-тесты: внимание потребкредитам

Регулятор продолжает проводить стресс-тестирование банков, чтобы защитить финсистему от форс-мажоров.

"Основная цель — определение качества активов банков и достаточности капитала при возможном ухудшении экономики. Стресс-тесты помогают определить угрожающие банкам риски и выявить доппотребность в капитале, чтобы их покрыть. И если нужно, НБУ требует увеличения капитала, принятия необходимых для уменьшения рисков мер", — поясняет эксперт Елена Коробкова.

Проведение стресс-тестов является эффективным методом оздоровления банков.

"Результатом можно считать достоверность данных о выполнении банками экономнормативов и увеличение их капитала. Как итог — несколько лет финсектор лидирует по инвестициям в капитал", — уточняет Коробкова.

В 2019-м НБУ проведет стресс-тесты в 29 банках — это 93% активов финсистемы.

"Регулятор сфокусируется на потребкредитах. Интерес к сегменту вызван его быстрым ростом по сравнению с корпоративными кредитами в 2018-м. Это естественно с учетом увеличения доходов населения и ограниченных (из-за высоких рисков) возможностей кредитования юрлиц. По прогнозам банков, тенденция сохранится. И если в банках настроены оценки риска и работа с портфелем потребкредитов, наращивание кредитования не станет проблемой. Поэтому НБУ важно убедиться, что процессы работают, банки не игнорируют риски ради роста, имеют запасы на случай ухудшения экономики", — разъясняет эксперт.

Впрочем, рост в потребсегменте крупных рисков не несет.

"Уровень "закредитованности" населения невысок. Доля неработающих займов в портфеле кредитов физлиц ниже, чем в корпоративном. На 1 февраля 2019 г. это 45,6% против 56,9%. И показатель снижается. Да и львиная доля "проблемки" населения — валютная ипотека, что выдавалась до кризиса-2008. То есть качество нынешних кредитов лучше", — отмечает Коробкова.

Курс: гривня окрепнет

Что касается курса гривни к доллару, то из трех возможных сценариев — оптимистического (26 грн/$), базового (26,75—28 грн/$) и пессимистического (29 грн/$) — финаналитики считают наиболее вероятным базовый. Так, руководитель отдела аналитики ГК FOREX CLUB Андрей Шевчишин считает, что наиболее существенно на курс будут влиять результаты президентских выборов и риск дестабилизации ситуации на Донбассе.

"Также важным фактором остаются глобальные цены на ключевые экспортные товары Украины: руда, металл, зерно, масличные и продукты их переработки. В случае глобального спада, даже в условиях сезонного благоприятного периода, курс может находиться под давлением. Также в мае запланированы крупные выплаты по внешнему долгу и решение МВФ по очередному траншу кредита. Эти факторы могут дестабилизировать курс", — говорит Шевчишин.

А вот евро может во втором квартале ослабеть из-за неопределенности по выходу Великобритании из ЕС, ухудшения прогнозов по экономике Еврозоны и ожиданиями запуска новой программы стимулирования от Евроцентробанка (вливание в банки дополнительных денег, которые пойдут на кредитование экономики под 0%). Что касается других источников инвестирования, то эксперт не советует вкладываться в криптовалюты, которые, по его мнению, остаются спекулятивным инструментом и на данный момент потеряли интерес со стороны инвесторов. Поэтому если рассматривать покупку криптовалют, то только при сильных снижениях.

Традиционно во втором квартале гривня укрепляется, оптимальным решением будет покупка валюты при курсе ниже 27 грн/$, так как во второй половине 2019 года возможны сильные колебания в сторону роста курса доллара. Золото по-прежнему привлекательно, но только на более длительных инвестициях, чем на квартал — это 1—2 года и более.

Безнал: растет в городах

В Украине растут показатели безналичных расчетов: по данным НБУ, в 2018-м транзакции с использованием карточек выросли на 5,8%, достигнув 45,1%. В итоге украинцы провели по безналу 3,1 млрд операций на общую сумму 1,29 млрд грн.

Развитие рынка электронных операций эксперты оценивают позитивно, ведь через несколько лет по этим показателям Украина сможет сравняться с развитыми странами.

"Люди быстро привыкли к оплате в терминалах и интернет-магазинах, переводам с карты на карту. Все чаще так можно платить за ЖКУ или продукты в супермаркете", — поясняет мотивацию населения экономист Иван Никитченко.

Популяризации безналичных расчетов содействует развитие инфраструктуры.

"В больших городах рассчитаться картой можно почти везде. Банки активно выпускают карты с возможностью бесконтактной оплаты, развивают функционал мобприложений. Также на рынок Украины вышли ApplePay и GooglePay. К этому добавились и возможности удаленно открывать счета и делать валютообменные операции", — перечисляет Никитченко.

А в небольших городах инфраструктура по безналичным расчетам слабо развита.

"Банки не очень заинтересованы ставить терминалы в точках, где оборот будет пара тысяч гривен в месяц. Поэтому изменить ситуацию смогут лишь местные жители, если проявят готовность пользоваться картами. Но, чтобы расчеты по безналу росли в регионах, нужно менять культуру пользователей. В частности, важно научить население защите личных данных. Ведь люди часто передают данные карты соседям или вслух называю пин-код продавцу и т. д. Этого быть не должно", — отмечает Никитченко.

Эксперт уверен: ближайшие 3—4 года доля безналичных платежей может достигнуть 65—70% от всех жителей страны. А дальнейшее развитие рынка электронных услуг будет зависеть от проводимых в финсекторе реформ и развития сопутствующей инфраструктуры.

Фальшивки: подделывают меньше

Нацбанк подвел итоги выявления фальшивых гривневых и других банкнот в 2018 году. По информации регулятора, гривни подделывали меньше, чем в 2017 году: было 3,5 шт. на 1 млн (0,00036%) настоящих банкнот всех номиналов, стало 2,6 шт. (0,00025%).

"Ситуация контролируема и не является угрожающей, так как система защиты нацвалюты находится на уровне с ведущими валютами мира. По сравнению с 2017 годом имеем снижение количества и суммы подделок на 30% и 41% соответственно", — резюмировал директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Для сравнения: в ЕС евровалюту подделывают в 10 раз чаще. По данным Евроцентробанка, в 2018 году обнаружено 27 шт. фальшивых евро на 1 млн купюр, в 2017-м — 33 шт.

Зайвенко уточнил, что 99% изъятых украинских фальшивок пришлась на банкноты четырех номиналов: это 500 грн (46% от общего количества выявленных подделок и 80% от общей их стоимости, снижение по количеству за год вдвое), 100 грн (соответственно 46% и 9%, рост на 13%), 50 грн (15% и 3%, рост на 25%), 200 грн (11% и 8%, рост на 17%). Фальшивок от 1 до 20 грн всего 1%. Среди поддельной инвалюты больше всего долларов: 78%, из них $100 — 97%. Ненастоящих евро — 17% (из них 45% номиналом 50 евро и 36% номиналом 200 евро. Попадались также российские рубли (4%), фунты стерлингов и швейцарские франки (по 1%). При этом 99% псевдоденег изготовлены кустарным способом: на принтерах и лишь 1% с помощью полиграфической печати.

Нацбанк предупреждает: места, где чаще всего можно нарваться на фальшивку — это торговля, фастфуд и автозаправки. Выявленные подделки изымаются безвозмездно.

Напомним, ранее стало известно, что один из важных прогнозов по Украине ухудшен - Всемирный банк оценил экономику Украины. Уровень госдолга будет падать, но все зависит от реформ, считают аналитики ВБ.

А еще эксперты рассказали, какими будут цены после выборов:

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АВТОРЫ: Коновалова Христина , Александр Панченко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.