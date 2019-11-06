Импорт электроэнергии из России ударил по "Энергоатому" – Недашковский

На "свет" из России и Беларуси заявлены очень низкие цены на рынке "на сутки вперед"

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Импорт электроэнергии из России и Беларуси на данный момент вытеснил украинский государственный "Энергоатом" с рынка "на сутки наперед" (РСН) из-за заявленных очень низких цен на электроэнергию (э/э). Об этом заявил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский во время конференции "Атомная энергетика в период трансформации", передает ExPro.

"Это вопрос – я не говорю о политической составляющей – конкурентной борьбы. Были периоды, когда мы вытесняли импорт. На данный момент ситуация такова, что заявлены очень низкие цены [импортируемой э/э из РФ и Беларуси] на РСН. Мы вынуждены пойти на балансирующий рынок. Это для нас дополнительное финансовые нагрузки. Почему? Потому что эти средства мы получим только через месяц", – заявил Недашковский.

Также глава "Энергоатома" предложил, как можно выйти из данной ситуации:

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"Если бы было не 10% [от всей электроэнергии, продаваемой "Энергоатом" на РСН в рамках механизма ПСО], а дали 25% возможности конкурировать на РСН или на рынке двусторонних договоров, мы бы вытеснили российскую электроэнергию", – сказал он.

По данным Недашковского, цена импортной электроэнергии из РФ составляет около 1,37 грн кВт⋅час.

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Напомним, импорт электроэнергии из России в Объединенную энергосистему (ОЭС) Украины в начале ноября увеличился в три раза по сравнению с среднесуточным показателем за октябрь – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Как известно, импорт электроэнергии из России начался с начала октября. Поставки по двусторонним договорам стали возможными после внесения изменений в закон "О рынке электроэнергии" (18 сентября 2019 года), по инициативе главы профильного парламентского комитета Андрея Геруса.

Расширение торговли со страной-агрессором было раскритиковано рядом депутатов и СМИ, после этого 16 октября парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКХ одобрил законопроект №2236-2, которым предлагается исключить возможность импорта электроэнергии из России для продажи на рынке двусторонних договоров, однако такую ​​возможность предлагается оставить для поставок из Беларуси.

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