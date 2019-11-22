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Импорт электроэнергии из России уничтожает энергетику и угледобычу: появилось обращение к Зеленскому

22 ноября, 19:58

Обращение направили руководители энергокомпаний

Импорт дешевой электроэнергии из РФ и Беларуси уничтожает украинскую энергетическую и угледобывающую отрасли и угрожает энергетической независимости страны и национальной безопасности, его нужно остановить. Об этом говорится в обращении руководителей энергокомпаний к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Энергетики отмечают, что демпинг импортеров российской электроэнергии на украинском рынке приводит к искусственному снижению цены на ток, и отечественные энергопредприятия вынужденно останавливаются из-за неспособности конкурировать.

"С октября по ноябрь 2019 года в Украине из РФ и Беларуси было импортировано около 600 млн кВтч. Импорт электроэнергии привел к вынужденной остановки части энергоблоков украинских ТЭС. Из-за дешевого газа (74 долл./куб. м в РФ, 127 долл./куб. м в Беларуси – тоже из РФ) у импортеров есть возможность поставлять в Украину электроэнергию по демпинговым ценам. Именно поэтому в отдельные дни цена электроэнергии на рынке на сутки вперед снижалась до 91 коп./кВтч. Поскольку украинские ТЭС и ТЭЦ платят рыночные цены угля и газа, они не могут конкурировать с демпингом", – сообщают авторы обращения.

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Они отметили, что в результате НЭК "Укрэнерго" в ноябре текущего года перевело все ТЭС на работу ниже минимального состава оборудования (по одному блоку или корпусу на станции), часть работников на Луганской и Криворожской ТЭС была переведена на простой, чего никогда не происходило во время осенне-зимнего периода (ОЗП) за всю историю украинской энергетики. А с 22 ноября 2019 года на неопределенный срок в простой выходят еще 5 ТЭС с 4 тысячами работников. В свою очередь простой ТЭС негативно сказывается на ситуации в угледобывающей отрасли.

"Поскольку ТЭС почти не работают, на их складах накапливается уголь в значительно больших, чем необходимо для прохождения ОЗП, объемах. Так, за ноябрь 2019 года склад угля на ТЭС вырос почти на 85%, до 2,3 млн тонн, до конца декабря склад увеличится до 3,3 млн тонн. Как следствие, ТЭС не имеют возможности платить шахтерам за поставленный уголь – он "мертвым грузом" лежит на складе. При таких обстоятельствах уже в конце декабря будут вынуждены выйти в простой почти 50 тыс. украинских шахтеров", – прогнозируют авторы обращения.

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По их мнению, такая политика ведет к катастрофе в украинской энергетике, грозит энергонезависимости страны и ее безопасности в целом. Все это происходит из-за продолжения импорта электроэнергии из РФ и Беларуси. Поэтому энергетики обратились к руководству государства с призывом остановить импорт.

"С целью обеспечения энергетической независимости и недопущения развала ОЭС Украины, предприятия тепловой генерации Украины обращаются к президенту, премьер-министру и СНБОУ с просьбой остановить импорт электроэнергии из Российской Федерации и Республики Беларусь", – отмечается в обращении.

Письмо подписано руководителями крупнейших энергогенерирующих компаний – "Донбассэнерго", "Центрэнерго", ДТЭК, "Технова" и другие.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – позволить закупать импортную электроэнергию. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза – с 2,4 млн кВтч до 4,5 млн кВтч в сутки. В начале ноября он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза – до 12 млн кВтч в сутки.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с этой ситуацией.

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Россия электроэнергия энергетики

Источник: Сегодня

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