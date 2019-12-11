Импорт картошки в Украину вырос в 700 раз: аналитики объяснили ситуацию

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Неурожай картофеля, цены на который ощутимо выросли, привел к росту импорта. Так, в течение первой половины сезона 2019/20 годов (июль-ноябрь 2019 года) импорт картофеля в Украину достиг 188,4 тыс. тонн, что в 700 раз больше, чем за тот же период предыдущего сезона, сообщает EastFruit.

Также, по данным аналитиков, в ноябре-2019 был установлен новый рекорд ноябрьского импорта картофеля. За один месяц в страну ввезли 46 тыс. тонн этого овоща. И хотя по сравнению с октябрем объемы ввоза снизились вдвое, они превысили объемы импорта за ноябрь 2018-го в 15 тыс. раз.

"Ситуация остается плачевной. Пока украинский картофель портится в хранилищах и дешевеет, российский картофель активно продается в сетях супермаркетов, на рынках, базарах и лотках. Нельзя винить в этом импортеров – при более чем двукратной разнице в цене на продукцию, грех не воспользоваться возможностью для заработка", – сообщил руководитель направления "Овощи и фрукты" в "АПК-Информ" Александр Хорев.

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Отмечается, что Украина активно закупает картофель у России. И это при том, что последняя является крупнейшим импортером товарного картофеля вне Евросоюза. РФ ввозит более 500 тыс. тонн картошки в год, преимущественно из Египта, Азербайджана и Китая.

Напомним, также Украину заваливают импортными яблоками. Так, за ноябрь Украина закупила за рубежом 1,3 тыс. тонн яблок. Это в три раза меньше объемов экспорта.

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