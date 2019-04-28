Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Фото: Pixabay

Весна — время пасхальных и майских праздников, отдыха на природе. Классический "народный вариант" — пикник с шашлыком. Погода способствует, осталось прикинуть, во сколько обойдутся в этом году посиделки на природе. Аналитики Украинской аграрной конфедерации (УАК) специально для "Сегодня" подсчитали, что в апреле 2019 г. стоимость приготовления шашлыка из 2 кг мяса перевалила за 500 грн, составив 516,14 грн, что на 40,6 грн, или 8,4% дороже, чем в апреле прошлого года.

Фото: Сегодня

Из ингредиентов шашлыка рекордно выросли цены лук — на 19 грн/кг. Сегодня кило лука в среднем обойдется в 25,97 грн, то есть цена выросла вчетверо, по сравнению с прошлым годом. Причина — неурожай лука в ЕС, куда по весьма выгодной цене наши аграрии экспортировали урожай еще осенью-зимой. В итоге из-за нехватки лука его вынуждены закупать на азиатских рынках задорого. Снижения цены следует ожидать к концу лета — с новым урожаем. Вторую позицию в рейтинге подорожания занял хлеб. Стоимость батона — 13,1 грн, что на 2,13 грн, или на 19,4% дороже, по сравнению с прошлым годом. Главная причина подорожания — рост цен на муку. В тройке лидеров — укроп, 100 г которого стоит теперь больше на 2,5 грн (на 18,2%). Помидоры подорожали на 8,8 грн/кг (+16,9%), или до 60,8 грн, картофель — на 1,27 грн/кг (+16,2%), или до 9,1 грн.

"Снижения цен на них ожидаем с новым урожаем, видимых причин для дальнейшего его подорожания нет, так как на прилавках появляется все больше зелени украинских производителей", — говорит замгендиректора УАК Наталья Зарицкая.

Также на 15,9% подорожал квас, цена за 3 л которого в среднем 16,99 грн. А вот главный герой пикника — мясо на шашлык — прибавило в цене незначительно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост цен на свинину составил 3,8%. В деньгах цена за кило возросла на 4,61 грн, в среднем до 125,16 грн/кг. Чуть подорожала минеральная вода: на 7% (+98 коп. за 2 л).

Подешевело

Свежие огурцы и редиска упали в цене по сравнению с прошлым годом. Кило огурцов — на 1,53 грн (на 3,2%), их уже можно купить по 46,47 грн/кг. Цена редиски снизилась на 2,01 грн/кг (на 7,3%), до 25,49 грн/кг. Чтобы сэкономить, стоит поискать продукты в разных местах, на рынке те же мясо и зелень дешевле, чем в маркетах. А квас можно приготовить и дома.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что в Украине начали продавать дешевые ранние овощи. Самым высоким спросом пользуется редис – его берут буквально килограммами.

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