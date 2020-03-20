Индексация пенсий и выплаты: в Минсоцполитике сообщили пенсионерам важную новость

В Украине с 1 мая проведут индексацию пенсий, а с 1 апреля пенсионеры, получающие пенсии менее 5 тысяч гривен, получат одноразовую доплату в размере одной тысячи гривен. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире одного из телеканалов.

"Относительно пенсий. Сейчас к нам обращается очень много пенсионеров, потому что прозвучали и решения президента, и уже мы заявили об этом. С 1 апреля мы планируем выдать одноразовую помощь по тысяче гривен тем пенсионерам, чья пенсия не достигает 5 тысяч гривен", – сказала Лазебная.

Министр также отметила, что кроме таких пенсионеров еще есть лица с инвалидностью, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью с детства и социальные пенсионеры. Они также, по словам министра, получат эту одноразовую доплату.

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По словам министра, в период карантина государство окажет помощь пенсионерам в покупке самого необходимого для того, чтобы минимизировать их контакты с окружающими. Пенсионерам необходимо находиться дома и беречь себя.

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"У нас есть социальные работники, их по стране 40 тысяч. Они мобилизованы, они проинструктированы, они сегодня собирают заявки на лекарства, на продуктовые наборы, они помогают оплачивать коммунальные услуги. Поэтому мы всю эту систему контролируем", – отметила Лазебная.

Напомним, 18 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал скорую индексацию пенсий и одноразовую выплату пенсионерам.

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