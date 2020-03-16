Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Зеленский поручил доплачивать пенсионерам по 1000 гривен: кого это коснется

16 марта, 17:55

Виктория Подолянец

Президент распорядился изыскать возможность дать дополнительную помощь пенсионерам на время карантина

Пенсионеры в Украине должны получить доплату к пенсии в размере 1000 гривен. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен", – заявил глава государства во время презентации мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в Украине.

Зеленский добавил, что опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Поэтому в Украине будут действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизнь и здоровье украинцев.

Реклама

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрпочта" планирует организовать для пенсионеров доставку пенсий на дом, а также прием у них платежей за коммунальные услуги на дому.

В тренде
Доллар преодолел психологическую отметку в 26 гривен: курс НБУ

Напомним, во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий.

Напомним, 4 марта, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

пенсии карантин Владимир Зеленский коронавирус пандемия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить больше
В Украине хотят увеличить налоги: кому придется платить большеЭкономика
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплата
Новый министр финансов Уманский рассказал, какая у него будет зарплатаПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работают
Все больше украинцев становятся фрилансерами: сколько получают и где работаютЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...