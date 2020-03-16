Зеленский поручил доплачивать пенсионерам по 1000 гривен: кого это коснется

Пенсионеры в Украине должны получить доплату к пенсии в размере 1000 гривен. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
"Граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен", – заявил глава государства во время презентации мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса в Украине.
Зеленский добавил, что опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизни. Поэтому в Украине будут действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизнь и здоровье украинцев.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрпочта" планирует организовать для пенсионеров доставку пенсий на дом, а также прием у них платежей за коммунальные услуги на дому.
Напомним, во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр соцполитики Марина Лазебная пообещала, что в этом году украинцев обязательно ждет повышение пенсий.
Напомним, 4 марта, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы.
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