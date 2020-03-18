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Зеленский пообещал скорую индексацию пенсий и одноразовую выплату пенсионерам: детали

18 марта, 20:43

Виктория Подолянец

Индексацию пенсий опять перенесли. Названы новые сроки

С 1 апреля 2020 года правительство будет готово выплатить дополнительную 1 тысячу гривен тем украинцам, которые получают пенсию менее 5 тысяч гривен. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Помимо этого, с 1 мая 2020 года будет проведена индексация пенсий", – сказал глава государства.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что во время всеукраинского трехнедельного карантина пенсионеры могут воспользоваться онлайн-сервисами веб-портала Пенсионного фонда.

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А в "Укрпочте" рассказали, что пенсионеры, которым в период эпидемии лучше воздержаться от посещения общественных мест, смогут получить пенсии с доставкой на дом, а также будут иметь возможность оплатить коммунальные услуги не выходя из дома.

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Последние несколько лет после начала пенсионной реформы большинству украинских пенсионеров в марте повышали сумму выплат – индексировали пенсии. Однако в этом году мартовские пенсии не были проиндексированы. Почему? И стоит ли рассчитывать на повышение? Сайт "Сегодня" искал ответы на эти вопросы.

Напомним, 4 марта, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский раскритиковал Кабмин за слабые усилия по части пенсионной реформы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Источник: Сегодня

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