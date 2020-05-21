Индикатор глобальной торговли рухнул на историческое "дно"

На фоне глобального кризиса, вызванного распространением коронавируса, показатель торговли товарами Всемирной торговой организация (ВТО) упал до самого низкого уровня с момента начала его расчетов. Об этом сообщает Reuters.

Так, индекс, который публикуется с июля 2016 года, снизился до 87,6 с 95,5 пункта, которые фиксировались до коронакризиса. Как прогнозируют в ВТО, глобальная торговля товарами резко сократится по итогам первой половины 2020 года из-за перебоев, вызванных COVID-19.

По оценкам ВТО, в целом за 2020 год объем мировой торговли товарами может снизиться на 13-32%, в зависимости от продолжительности пандемии и эффективности ответных мер.

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Как сообщалось, в целом эксперты оценивают потери мировой экономики от пандемии в триллионы долларов.

Видео: Reuters

А о том, сколько украинцев потеряли работу или доход во время карантина, узнавайте в результатах всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

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