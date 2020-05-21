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Индикатор глобальной торговли рухнул на историческое "дно"

21 мая, 11:23

Ксения Капустинская

Всемирная торговая организация обнародовала неутешительные данные

На фоне глобального кризиса, вызванного распространением коронавируса, показатель торговли товарами Всемирной торговой организация (ВТО) упал до самого низкого уровня с момента начала его расчетов. Об этом сообщает Reuters.

Так, индекс, который публикуется с июля 2016 года, снизился до 87,6 с 95,5 пункта, которые фиксировались до коронакризиса. Как прогнозируют в ВТО, глобальная торговля товарами резко сократится по итогам первой половины 2020 года из-за перебоев, вызванных COVID-19.

По оценкам ВТО, в целом за 2020 год объем мировой торговли товарами может снизиться на 13-32%, в зависимости от продолжительности пандемии и эффективности ответных мер.

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Видео: Reuters

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