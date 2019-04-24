"Инвестируем в Украину сегодня": какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику

В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен

Смартфоны вместо блокнотов, искусственный интеллект вместо людей – журналисты "Сегодня" узнали, какие инновационные проекты с начала года начала тестировать на своих предприятиях компания ДТЭК. Павел Тирский расскажет. Рубрика "Инвестируем в Украину сегодня".

Шахта "Юбилейная" станет первой смарт-шахтой в Украине. Уже сейчас рабочие обязательно выходят на смену с вот такими смартфонами. С помощью них проверяют и обслуживают оборудование для транспортировки угля из-под земли. Прежде чем начинать работу работник сканирует специальный код.

"Я вижу, что нужно сделать сегодня, какая поставлена ​​задача. Я уже заранее просматриваю, что мне нужно для обслуживания, какие смазочные материалы, инструмент какой нужен. Все уже приготовлено заранее, предусмотрено описанием этого процесса", – поясняет сотрудник шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Александр Иващенко.

В смартфоне даже есть функция тепловизора – помогает выяснить, не перегревается ли техника. Так на предприятии предупреждают внеплановые остановки и поломки моторов и конвейеров.

К концу года умные технологии спустят и под землю. Там будет работать 4G-связь.

"Мы сможем увидеть, где находится каждый человек в шахте. Это безопасность людей. Осуществлять видео-звонки на поверхность для аварийных ремонтов. Если поломается какое-то оборудование и человек не знает – как его ремонтировать, он сможет обратиться на поверхность к какому-то из главных специалистов", - рассказывает главный механик шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Дмитрий Кислицын.

А на Кураховской ТЭС современные технологии помогают экономить уголь. Новая цифровая система следит за тем, чтобы топливо использовалось максимально эффективно. Также она контролирует температуру, давление, количество угля, подаваемого в печи. Раньше все это делали люди.

"Машинист энергоблока все эти параметры контролировал. Но они располагались на разных схемах, на разных мониторах и в разных местах. Эта система собрала все в одно целое", – говорит главный инженер ДТЭК Кураховская ТЭС Виталий Филиндаш.

Это лишь два из 23 проектов цифровизации предприятий, которые с начала года реализует компания ДТЭК.

"Компания ДТЭК инвестирует порядка 350 млн грн в цифровую трансформацию. Это довольно весомый вклад в энергонезависимость нашей страны. При этом мы понимаем, что цели, которые мы преследуем, связаны с улучшением качества обслуживания, с экономией топлива, с оптимизацией наших различных действий", – рассказывает руководитель программы цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

В этом году компания планирует потратить на подобные проекты более трети миллиарда гривен. Пока же новинки предприятия тестируют, чтобы усовершенствовать их. После апробации новые технологии постепенно введут на всех предприятиях ДТЭК.

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