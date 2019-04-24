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"Инвестируем в Украину сегодня": какие новые технологии внедряют в отечественную энергетику

Сегодня, 22:22

В этом году ДТЭК планирует потратить на энергетические проекты более трети миллиарда гривен


Смартфоны вместо блокнотов, искусственный интеллект вместо людей – журналисты "Сегодня" узнали, какие инновационные проекты с начала года начала тестировать на своих предприятиях компания ДТЭК. Павел Тирский расскажет. Рубрика "Инвестируем в Украину сегодня".

Шахта "Юбилейная" станет первой смарт-шахтой в Украине. Уже сейчас рабочие обязательно выходят на смену с вот такими смартфонами. С помощью них проверяют и обслуживают оборудование для транспортировки угля из-под земли. Прежде чем начинать работу работник сканирует специальный код.

"Я вижу, что нужно сделать сегодня, какая поставлена ​​задача. Я уже заранее просматриваю, что мне нужно для обслуживания, какие смазочные материалы, инструмент какой нужен. Все уже приготовлено заранее, предусмотрено описанием этого процесса", – поясняет сотрудник шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Александр Иващенко.

В смартфоне даже есть функция тепловизора – помогает выяснить, не перегревается ли техника. Так на предприятии предупреждают внеплановые остановки и поломки моторов и конвейеров.

К концу года умные технологии спустят и под землю. Там будет работать 4G-связь.

"Мы сможем увидеть, где находится каждый человек в шахте. Это безопасность людей. Осуществлять видео-звонки на поверхность для аварийных ремонтов. Если поломается какое-то оборудование и человек не знает – как его ремонтировать, он сможет обратиться на поверхность к какому-то из главных специалистов", -  рассказывает главный механик шахты "Юбилейная" ДТЭК Павлоградуголь Дмитрий Кислицын.

А на Кураховской ТЭС современные технологии помогают экономить уголь. Новая цифровая система следит за тем, чтобы топливо использовалось максимально эффективно. Также она контролирует температуру, давление, количество угля, подаваемого в печи. Раньше все это делали люди.

"Машинист энергоблока все эти параметры контролировал. Но они располагались на разных схемах, на разных мониторах и в разных местах. Эта система собрала все в одно целое", – говорит главный инженер ДТЭК Кураховская ТЭС Виталий Филиндаш.

Это лишь два из 23 проектов цифровизации предприятий, которые с начала года реализует компания ДТЭК.

"Компания ДТЭК инвестирует порядка 350 млн грн в цифровую трансформацию. Это довольно весомый вклад в энергонезависимость нашей страны. При этом мы понимаем, что цели, которые мы преследуем, связаны с улучшением качества обслуживания, с экономией топлива, с оптимизацией наших различных действий", – рассказывает руководитель программы цифровой трансформации ДТЭК Дмитрий Осыка.

В этом году компания планирует потратить на подобные проекты более трети миллиарда гривен. Пока же новинки предприятия тестируют, чтобы усовершенствовать их. После апробации новые технологии постепенно введут на всех предприятиях ДТЭК.

Ранее мы писали, что в Украине открыли одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций. Без развития зеленой энергетики Украины не обойтись в ближайшей перспективе.

Также смотрите, что можно сделать из мусора. Из промышленных отходов можно извлечь огромную пользу, если правильно их перерабатывать.

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Тег энергетика, технологии, ТЭС, шахты, оборудование, ДТЭК

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