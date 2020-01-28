Гончарук о впечатлении от встречи с инвесторами в Брюсселе: Хотят открывать бизнес в Украине

Правительство не зря старается убедить инвесторов в поддержке. Они идут навстречу Кабмину

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина имеет все возможности для прорыва, в том числе экономического. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, который во вторник, 28 января, проводит ряд встреч в Европе.

"Интерес со стороны инвесторов со всего мира это подтверждает. Такое впечатление осталось от встречи с иностранным бизнесом в Брюсселе", – написал он в Telegram.

Он добавил, что получил множество визиток предпринимателей, заинтересованных инвестировать в ИТ, научно-исследовательские лаборатории и производственные проекты в Украине. Каждому из них украинские власти готовы предложить персональный подход и защиту бизнес-интересов.

Реклама

"Главная задача правительства – создать условия, при которых и украинский, и иностранный инвестор будет чувствовать себя надежно и безопасно. И каждый день наша команда над этим работает", – отметил Гончарук.

Напомним, министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, что проект "Инвестиционная няня" позволит инвесторам заключать сделки с Кабмином, который представляет государство и сможет отвечать в международных судах, если нарушит условия договора.

В тренде Госдолг Украины заметно вырос: появились итоги года

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину. Она должна стать инвестиционной Меккой Восточной и Центральной Европы. И те, кто не вложит деньги в нашу страну, рискует об этом пожалеть. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Украина выпустила новые 10-летние еврооблигации в евро с процентной ставкой 4,375% годовых. Таким образом Украина привлекла 1,25 млрд евро.

Как сообщал сайт "Сегодня", газета Financial Тimes связала успешный выпуск еврооблигаций с оптимизмом инвесторов в отношении программы реформ Зеленского и его нового правительства.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама