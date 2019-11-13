"Исторический день в Раде": Милованов рассказал о земельной реформе

Тимофей Милованов / Фото: Facebook / МИД Украины

Сегодня, 13 ноября, Верховная Рада Украины возьмется за рынок земли и рассмотрит 11 законопроектов об обороте земель сельскохозяйственного назначения. На этом фоне министр развития экономики Тимофей Милованов назвал нынешнее заседание парламента историческим.

"Сегодня исторический день — в Верховной Раде будут рассматривать земельную реформу. Мы все знаем, что рынок земли в Украине "серый", "черный", какой угодно, но не прозрачный и не открытый. Он есть, но не для всех. Для "избранных". Теневой оборот земли, связанный с мораторием, не дает стране развиваться. Его объем сейчас достигает 10 млрд гривен! Землю передают в аренду на 49 лет по договорам эмфитевзиса. Только за последние два года под такие условия сдано 460 тыс. га земли! Украинец получает за это копейки, пока его земля истощается и становится со временем ненужной", – написал Милованов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что земельная реформа – это не только вопрос снятия моратория.

Реклама

"Это комплексные изменения в системе земельных отношений, состоящей из 10 различных составляющих. Дерегуляция, анти-рейдерство, прозрачность, защита прав собственника земли, финансовая поддержка", – перечислил министр.

Напомним, ранее Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады рекомендовал парламенту поддержать за основу законопроект № 2178-10 об открытии рынка сельхозземель. Этот депутатский законопроект был зарегистрирован как альтернатива правительственному. Вариант Кабмина ранее раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. В целом аграрный комитет Рады рассмотрел все предложенные 11 законопроектов о рынке земли.

В тренде В МВФ рассказали, чего ждут от переговоров в Украине

В сентябре-2019 Кабмин внес в Раду законопроект № 2178, который предусматривал, что сельхозземлю сможет купить любой гражданин Украины или юрлицо, зарегистрированное в Украине, территориальные общины и само государство. Таким образом, предполагалось, что иностранцы смогут покупать землю, зарегистрировав предприятие в Украине. В документе предлагалось разрешить продажу земли с 1 октября 2020 года.

10 октября в ходе пресс-марафона президент Владимир Зеленский раскритиковал этот законопроект, после чего группа депутатов зарегистрировала в парламенте обновленный документ. Обновленный законопроект об обороте земель предусматривает запрет на продажу участков компаниям, бенефициаром которых являются иностранцы, до 2024 года. Запрет не касается иностранных граждан, которые уже более трех лет работают на украинской земле и платят налоги в госбюджет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 11 ноября заявил, что продавать и покупать землю смогут только украинцы и украинские компании. Такие правки, по словам Зеленского, внесут в законопроект о рынке земли ко второму чтению:

Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019. Просто снять мораторий – недостаточно для открытия рынка. Сначала нужно принять законопроект об обороте с/х земель.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама