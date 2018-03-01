Итоги 1 марта: 160 млн евро для украинских вузов и 50 млн для энергоэффективности

Нацбанк опять повысил учетную ставку, гривня укрепляется, задолженность по зарплатам растет, вузы получают деньги на тепломодернизацию

ОБЩЕСТВО

5 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр штаба АТО.

174 населенных пункта в 10 областях по состоянию на сегодняшнее утро были обесточены из-за аварий, связанных с непогодой, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины. К вечеру их уже стало не менее 200 в 12 областях.

160 млн евро столько могут получить украинские вузы на улучшение энергоэффективности своих зданий в рамках первого этапа проекта, который реализуется Министерством образования и науки Украины совместно с Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией. Для этого этапа отобраны семь вузов. Общая стоимость второго этапа составит 79 млн евро, заявки на получение финансирования уже принимаются.

Выросли на 22% в годовом исчислении продажи новых легковых автомобилей в феврале, однако сократились на 12% к январю текущего, составив 5,8 тыс. ед., сообщил AUTO-Consulting. По итогам двух месяцев года авторынок вырос на 31%.

5 млрд грн в год может получить дополнительно Пенсионный фонд в случае поддержки Верховной Радой регрессивной шкалы отчислений единого социального взноса (ЕСВ), которую предлагает ввести Минсоцполитики. Речь идет о том, что начнут облагать ЕСВ и зарплаты более 55,8 тыс. грн в месяц, которые сейчас освобождены от уплаты ЕСВ.

Возросла на 7% общая сумма задолженности по выплате заработной платы в январе 2018 – до 2,535 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом сумма задолженности экономически активных предприятий возросла на 9,9% и на 1 февраля составила 1,398 млрд грн

65% населения в настоящее время получает субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

50 млн евро Европейский Союз в марте выделит Украине для Фонда энергоэффективности, сообщила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики соседства и расширения Катарина Матернова.

ЭКОНОМИКА

Укрепил на 14 копеек Национальный банк официальный курс гривни к доллару на 1 марта, установив его на уровне 26,80 гри. Курс на 2 марта еще улучшился – 26,67 грн за доллар.

2,56 млрд долларов выигранные у "Газпрома" по итогам двух решений Стокгольмского арбитража, "Нафтогаз Украины" предлагает инвестировать в увеличение внутренней газодобычи и повышение энергоэффективности украинских потребителей.

Возросли до 18,5 млрд долларов международные резервы Украины к концу февраля с 18,443 млрд на начало месяца, сообщил замглавы Национального банка Олег Чурий.

8,9% такой прогноз инфляции на конец текущего года сохранил НБУ. По данным Госстата инфляция на потребительском рынке в январе 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,5%. По итогам 2017 года инфляция в Украине ускорилась до 13,7%.

С дефицитом в 449 млн долларов сведен платежный баланс Украины в январе 2018 года, что в 2,2 раза больше, чем в январе-2017, сообщил Национальный банк.

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Поднял на 1 процентный пункт до 17% Национальный банк учетную ставку. "Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", – заявили в НБУ.

50,7 млрд грн составили доходы государственного бюджета Украины в феврале 2018 года, что на 13,967 млрд грн, или на 21,6% меньше плановых показателей, в то же время доходы за первые два месяца 2018 года достигли 105,887 млрд грн, но при этом также оказались недовыполненными относительно плана на 12,386 млрд грн, или на 10,5%.

1,871 млрд долларов составили поступления прямых иностранных инвестиций в экономику Украины за 2017 год, сообщил Госстат. Наибольший объем инвестиций поступил из Кипра (506 млн долларов), России (395,9 млн), Нидерландов (262,5 млн), Великобритании (211,7 млн), Германии (119,3 млн). Наибольший объем инвестиций, или 34,6%, направлен в финансовую и страховую деятельность, 28% – в промышленность, 9,5% – в оптовую и розничную торговлю, 6,3% – в операции с недвижимостью.

МИР

1 млрд евро в рамках новой программы макрофинансовой помощи Европейского Союза Украине может быть выделен только в случае продолжения сотрудничества страны с Международным валютным фондом. Об этом заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова.

5 млрд куб. м в год "Нафтогаз" должен покупать у "Газпрома" в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" планировал начать закупки газа уже в марте, но "Газпром" вернул ему предоплату, сославшись на бюрократические причины.

500 тысяч долларов пени ежедневно начисляются "Газпрому" до тех пор, пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате 2,56 миллиарда долларов Украине, сообщил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

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Снизились на 0,5% мировые поставки смартфонов в 2017 году, показав отрицательную динамику впервые с момента появления этих устройств, сообщает исследовательская компания International Data Corporation (IDC). Эксперты IDC ожидают небольшого роста поставок в 2018 году. По их прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка в 2017-2022 годах составят 2,8%, и в 2022 году будет продано 1,68 млрд смартфонов.

Уменьшилось на 10 тыс. на прошлой неделе количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработиц – до 210 тысяч, говорится в отчете министерства труда США. Таким образом, число заявок стало минимальным с 1969 года.