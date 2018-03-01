Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома"

Акции "Газпрома" GAZP -0,69% падают более чем на 2% на решении Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.

"К 12.53 мск акции снижались на 2,35% – до 139,8 рубля (уже падали на 2,6% – до 139,39 рубля), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,01%", – следует из данных Московской биржи.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. Но с учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

"Даже в масштабах "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов – это большая сумма, она сопоставима с одной четвертой чистой прибыли за девять месяцев 2017 года (581,8 миллиарда рублей) и прошлогодними дивидендами (190,3 миллиарда рублей)", – указывает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, снижение по бумагам "Газпрома" может продолжиться.

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа.

В свою очередь, Порошенко объяснил, что делать, если "Газпром" не заплатит.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.