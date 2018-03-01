Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома"

Сегодня, 19:20

"Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов

Фото: gazprom.ru
Фото: gazprom.ru

Акции "Газпрома" GAZP -0,69% падают более чем на 2% на решении Стокгольмского арбитража по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа.

"К 12.53 мск акции снижались на 2,35% – до 139,8 рубля (уже падали на 2,6% – до 139,39 рубля), при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,01%", – следует из данных Московской биржи.

"Газпром" и "Нафтогаз" в среду сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. Но с учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Даже в масштабах "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов – это большая сумма, она сопоставима с одной четвертой чистой прибыли за девять месяцев 2017 года (581,8 миллиарда рублей) и прошлогодними дивидендами (190,3 миллиарда рублей)", – указывает старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

На взгляд старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича, снижение по бумагам "Газпрома" может продолжиться. 

Напомним, "Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж против "Газпрома" по транзиту газа.

В свою очередь, Порошенко объяснил, что делать, если "Газпром" не заплатит.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по  транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.
газпром, нафтогаз, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость "Стокгольмский арбитраж обвалил акции "Газпрома"". Другие Финансовые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: gazprom.ru

Стокгольмский арбитраж: Порошенко объяснил, что делать, если "Газпром" не заплатит

Сегодня, 18:31

Президент Украины призвал ГПУ, Минюст и МИД помочь "Нафтогазу" добиться от "Газпрома" выплат согласно решению суда

Экономика

Срыв импорта из России: Украина перешла на спецрежим потребления газа

Сегодня, 17:56

Страна сможет пережить пережить морозы, уверены в "Нафтогазе"
Загрузка...

Экономика

Очередное поражение Кремля: что означает победа в Стокгольме для украинцев

Сегодня, 17:12

Заплатить "Нафтогазу" "Газпром" должен был уже сегодня, но пока не спешит этого делать

Экономика

Павел Климкин. Фото: AFP

"Газпром" опустился до уровня "наперсточников" - Климкин

Сегодня, 16:52

Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража

Экономика

Фото: Pixabay

Главе "Нафтогаза" выписали два штрафа на общую сумму более 8 млрд грн

Сегодня, 16:28

Коболев отметил, что реальной причиной штрафов стал отказ украинской компании оплачивать газ, который "Газпром поставлял в т.н."Л/ДНР"

Экономика

Фото: AFP

"Нафтогаз" удивила реакция "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража - Коболев

Сегодня, 13:39

Россия срывает выполнение предписанных судом обязательств, считают в украинской компании
Загрузка...