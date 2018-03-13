Итоги 13 марта: в Украине выросло производство автомобилей

ОБЩЕСТВО

5 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр штаба АТО.

Выросла на 25% средняя зарплата в пищевой переработке в январе в годовом исчислении. При этом она 4694 грн была в сельском хозяйстве, что на 27% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Средняя заработная плата в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий составила 7282 грн, в январе 2017 она была 5834 грн. По данным Госстата, в январе средняя зарплата в Украине составила 7711 грн, в январе 2017 – 6008 грн.

2 млн долларов выделили правительства Канады и Швеции в рамках Целевого фонда многих партнеров на восстановление Донбасса, сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Поднялась на второе место медального зачета сборная Украины после четвертого соревновательного дня Паралимпиады-2018 года в Пхенчхане. Наши спортсмены завоевали две золотые награды, две серебряные и две бронзовые.

36,3 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств пересекли за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

ЭКОНОМИКА

На уровне 25,92 грн установил на 13 марта Национальный банк официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 17 копеек. Однако сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 6 копеек – до 25,98 грн, а в покупке – повысился на 5 копеек до 25,94 грн. Национальный банк во время аукциона по покупке валюты купил 74,9 млн долл. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 25,9233 грн.

На 94,1% больше в годовом исчислении за январь-февраль на украинских автопредприятиях было произведено 1085 легковых автомобилей – 1085 ед. Всего за два месяца было произведено 1291 автомобилей, что на 70,8% больше чем в 2017 году. Производство автобусов выросло на 58% – до 139. При этом производство коммерческих авто упало на 38,5% – до 67 штук. В 2017 году в Украине было произведено 8586 автотранспортных средств, что на 63,1% больше результата 2016 года.

Повысило на 0,2 млн тонн министерство сельского хозяйства США (USDA) в марте совй прогноз экспорта пшеницы из Украины в 2017/2018 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) по сравнению с прогнозом в феврале – до 17,2 млн тонн. Прогноз экспорта кукурузы не изменился и остался на уровне 20 млн тонн. USDA прогнозирует урожай зерна в Украине в 2018 году на уровне 61,05 млн тонн, в том числе пшеницы 26,98 млн тонн, кукурузы – 24,12 млн тонн. По прогнозам американского ведомства, экспорт зерновых в 2017/2018 МГ составит 42,31 млн тонн. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, экспорт зерновых культур и муки по итогам 2016/2017 МГ составил 44,44 млн тонн.

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979 тонн сыров Украина по итогам января-февраля поставила на внешние рынки, что на 12% больше показателя за аналогичный период 2017 года. В денежном выражении поставки этой продукции увеличились на 28,4% – до 3,55 млн. долл. При этом импорт сыров составил 1,79 тыс. тонн, увеличившись на 44,4%, в страну было ввезено этой продукции на 9,13 млн долл.

Увеличился в 3,5 раза до 6,2 тыс. тонн экспорт сливочного масла из Украины в январе-феврале. В денежном выражении он составил 26,62 млн долл. против 6,71 млн в январе-феврале 2017 года. Однако импорт этого товара, по информации ГФС, возрос в 4,5 раза – до 275 тонн (1,66 млн долл).

Сократился на 19,3% до 5,31 тыс. тонн экспорт сгущенных молока и сливок в январе-феврале. Их поставили на общую сумму 8,74 млн долл., что на 25,4% меньше чем в январе-феврале 2017 года.

Займет 1,5-2 года процесс расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" – об этом заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер.

МИР

Повышена до 3,9% с ожидавшихся ранее 3,7% оценка увеличения реального мирового ВВП в 2018 году, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Если прогнозы ОЭСР сбудутся, рост мирового ВВП станет рекордным с 2011 года. По итогам прошлого года глобальная экономика выросла на 3,7%.

Доллар США подешевел относительно евро и фунта стерлингов на новости об увольнении американским президентом Дональдом Трампом Рекса Тиллерсона с поста главы госдепартамента. Курс евро в паре с долларом поднялся до 1,2384 по сравнению с 1,2334 на закрытие предыдущей сессии. Курс фунта стерлингов к доллару поднялся до 1,3962 по сравнению с 1,3906.

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Заменил три территории Евросоюз в перечне юрисдикций, которые не сотрудничают в налоговой сфере должным образом. Из списка исключены Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсия и включены Багамские острова, Сент-Китс и Невис и Американские Виргинские острова. Таким образом, в черном списке налоговых гаваней по-прежнему значатся девять стран и территорий. Кроме вышеназванных, в черном списке находятся: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго.

До 7 миллионов баррелей в день Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз по добыче сланцевой нефти в апреле, что на 131 000 баррелей в день превышает ожидаемый мартовский уровень. Рост добычи сланцевой нефти усиливает тревогу относительно того, что он приведет к избытку предложения на рынке нефти.

Достиг 6147% уровень накопленной инфляции в Венесуэле за период с февраля 2017 года по февраль 2018. Об этом сообщила комиссия по финансам национальной ассамблеи страны. В феврале нынешнего года уровень инфляции составил 80%.