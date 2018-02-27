Итоги 26 февраля: главные события в Украине и мире

ОБЩЕСТВО

5 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен, сообщил пресс-центр штаба АТО.

"Досрочных парламентских выборов не будет" заявил сегодня председатель Верховной Рады Андрей Парубий, подчеркнув, что плановые выборы состоятся в последнее воскресенье октября 2019 года.

Вырос на 35,7% средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 января 2018 года, или на 652,15 грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2480 грн, сообщается в отчете Пенсионного фонда. В частности, минимальная пенсия по возрасту выросла на 16,4% – до 1452 грн.

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Снизила на 38,6% на 6 млрд 548,95 млн куб. м – до 10 млрд 424,77 млн куб. м - Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 24 февраля 2018 года запасы природного газа в своих подземных хранилищах, свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Эти запасы газа на 24%, 2,3% и 28,1% больше, чем на аналогичные даты 2017, 2016 и 2015 годов соответственно.

101,6 млн куб. м в сутки такой максимальный за весь отопительный период 2017-2018 годов суточный объем отбора газа из хранилищ удерживается уже второй день подряд из-за снижения температуры воздуха.

30 млрд грн составили в 2017 году убытки Пенсионного фонда Украины вследствие высокого уровня теневой занятости населения, который составляет 23,1%, утверждается в отчете фонда. Сообщается, что, по данным Государственной службы статистики, 3,7 млн человек, или каждый третий работник, работает без оформления трудовых отношений. Больше всего таких в сельском хозяйстве (42,7%), в торговле (19,6%), строительстве (15,7%), промышленности (5,3%) и транспорте (3,3%).

ЭКОНОМИКА

26,98 грн за доллар такой официальный курс установил на 26 февраля Национальный банк. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 9 копеек. Однако сегодня на закрытии межбанковских торгов доллар подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

30 дизельных локомотивов производства американской General Electric получит "Укрзализныця" на условиях финансового лизинга. Общая стоимость контракта составит не более 140,4 млн долларов в эквиваленте с НДС. 30% этой суммы выделит "Укрзализныця", а оплата 70% будет произведена за средства Укрэксимбанка, который и станет лизингодателем. Локомотивы будут произведены в Пенсильвании (США) и поставлены в течение 12 месяцев после подписания соглашения.

Вырос на 357 товарных позиций украинский экспорт товаров в Европейский Союз за минувший год, а количество компаний-экспортеров в ЕС выросло с 13402 в 2016-м до 14136 тыс. на конец 2017 года, сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

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Сократили на 1% строительные предприятия Украины в январе объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4,833 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. При этом строительные предприятия Киева увеличили объемы работ на 2% – до 1,266 млрд грн, выполнив 26,2% от общего объема работ в стране.

Запланировано на 6 марта проведение торгов "с голоса" по второму 4G-тендеру, на этот раз в диапазоне частот 1800 МГц. На тендере будет шесть лотов. Три первых закрепляются за конкретными операторами, чтобы обеспечить непрерывность оказания услуги. Это означает, что каждый из операторов большой тройки сможет выкупить отведенный ему участок спектра по стартовой цене. Первый лот (30 МГц) достанется lifecell за 795 млн грн, второй (50 МГц) – "Киевстару" за 1,325 млрд грн, за третий (40 МГц) – Vodafone Ukraine за 1,06 млрд грн. Цена трех последних лотов по 10 МГц – 265 млн грн за каждый. Их может купить любой из операторов.

МИР

Более 2 миллионов украинских иммигрантов находятся уже в Польше – об этом заявила министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцев. Но нужно учитывать, что информацией о "наплыве" украинцев правительство Польши оправдывает перед ЕС свое нежелание принимать беженцев с Ближнего Востока и из Африки. По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, в Польше находятся 1,5 млн украинцев, только 5% из которых являются выходцами с оккупированного Донбасса.

В размере 36,6 млрд евро Германия в 2017 году добилась профицита всех общественных бюджетов – максимального со времени воссоединения страны, то есть за 27 лет. Положительное сальдо фиксируется уже четвертый год подряд благодаря устойчивому экономическому росту и исключительно благоприятной ситуации на рынке труда. Однако профицит госбюджета ФРГ заметно снизился по сравнению с тремя предыдущими годами, составив 1,08 млрд евро. В 2015 году он показатель был равен 9,7 млрд евро, а в 2016 году – 7,4 млрд евро. ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, причем темпы подъема стали максимальными за 6 лет – 2,2%.

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Отменить ограничения двух сроков предложила компартия Китая по пребыванию у власти главы государства. Таким образом нынешний китайский лидер Си Цзиньпин сможет остаться во главе государства и после 2023 года. Также компартия предложила внести в текст конституции тезисы Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи.

Выросло еще на 82 за прошлый год количество пивоварен в Германии – до 1492, это максимальный показатель за последние 20 лет. Рост количества пивоварен объясняется повышением популярности небольших специализированных пивоварен. В то же время общий уровень потребления пива в Германии снижается.