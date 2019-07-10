Июльское повышение пенсий в Украине: появились подробности
Детали повышения пенсий с 1 июля раскрыл Павел Розенко
Увеличенные с 1 июля выплаты пенсионерам, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты, не повлияют на увеличение дефицита бюджета Пенсионного фонда.
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает правительственный портал.
"А теперь женщины, имеющие не менее 30 лет страхового стажа, и мужчины, у которых не менее 35 лет стажа, будут получать пенсию не ниже 2 тысяч гривен на постоянной основе. Выплаты будут осуществлены в пределах доходов Пенсионного фонда и не повлияют на увеличение дефицита его бюджета", – отметил он.
Розенко также добавил, что такие выплаты будут на постоянной основе.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны. Июльское повышение пенсий стало пятым по счету.
По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, с 1 января 2020 года на 25% вырастут пенсии для военных пенсионеров, а следующий массовый перерасчет пенсий состоится автоматически 1 марта того же года.
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