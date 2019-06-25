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Из набсовета "Нафтогаза" хотят убрать Демчишина: СМИ узнали о письме Зеленского Гройсману

25 июня, 11:34

Президент призвал правительство "дать четкий сигнал обществу"

Владимир Демчишин
Владимир Демчишин. Фото: Кабинет министров Украины

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману, неоднократно критиковавшему "Нафтогаз Украины", с предложением уволить представителя государства в наблюдательном совете компании Владимира Демчишина. Об этом говорится в письме президента, сообщает "Экономическая правда".

"Постановлением Кабмина от 29 марта 2017 года <...> изменены правила назначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза". Вместе с тем существует определенная неурегулированность процедуры переназначения членов наблюдательного совета "Нафтогаза Украины". Учитывая указанное, предлагаю обеспечить увольнение В. Демчишина <...> и таким образом дать четкий сигнал обществу по обновлению компании", – цитирует издание письмо Зеленского, которое официально не было опубликовано.

Для увеличения нажмите на изображение. Документ обнародован "ЭП"
Для увеличения нажмите на изображение. Документ обнародован "ЭП"

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В наблюдательный совет "Нафтогаза" входят три представителя государства - Сергей Попик, Владимир Демчишин и Владимир Кудрицкий. В совет также входят иностранцы Клир Спотисед (гражданка Британии), Бруно Лисква (Франция), Амос Хохштайн (США), Стив Хейсен (Канада).

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин вошел в наблюдательный совет "Нафтогаза Украины" в апреле 2016 года. 

Как сообщалось, ранее Гройсман критиковал менеджмент "Нафтогаза" за "космические" зарплаты. Несмотря на это, контракт с главой компании Андреем Коболевым был продлен в марте 2019 года с требованием выполнить ряд условий.

Позже премьер подверг критике цену на газ для населения, потребовав снизить ее.


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Тег письмо, увольнение, Зеленский, набсовет, Гройсман, Нафтогаз Украины, Демчишин, наблюдательный совет

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