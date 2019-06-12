"Полтора года работает, а системности нет": Гройсман раскритиковал набсовет "Нафтогаза"

При этом премьер похвалил наблюдательный совет "Укрзализныци"

Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в работе наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" нет системности. Его заявление прозвучало 12 июня на заседании Кабинета министров в ходе обсуждения работы набсовета "Укрзализныци" (УЗ).

Глава правительства привел УЗ в качестве примера для набсоветов других государственных компаний, чья работа, по его мнению, сильно отличается.

"Мы тут (на примере УЗ. – Ред.) видим абсолютно профессиональный подход, незаполитизированный, прагматичный. Этого не скажешь относительно наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" – полтора года работает, а той системности, которая должна быть, нет", – сказал Гройсман.

Напомним, в состав наблюдательного совета "Нафтогаза" входят Клер Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США), Людо Ван дер Хейден (Ludo Van der Heyden, профессор бизнес-школы INSEAD во Франции), Владимир Демчишин, Сергей Попик, Константин Марьевич (также входит в набсовет "Магистральных газопроводов Украины" и "Укрзализныци").

Ранее Гройсман критиковал менеджмент "Нафтогаза" за "космические" зарплаты. Несмотря на это, контракт с главой компании Андреем Коболевым был продлен в марте 2019 года с требованием выполнить ряд условий. Позже премьер подверг критике цену на газ для населения, потребовав снизить ее.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " "Полтора года работает, а системности нет": Гройсман раскритиковал набсовет "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"