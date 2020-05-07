Из-за коронавируса в мире дешевеет еда: в ООН рассказали о ситуации

Мировые цены на продовольствие в апреле продолжили снижение и стали самыми низкими с января 2019 года. Так, в апреле индекс цен составил 165,5 пункта, что на 5,7 пункта (на 3,4%) ниже, чем в марте. А в марте он упал на 4,3% по сравнению с февралем. Такие данные приводит ФАО – продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

"Индекс снижается третий месяц подряд, в основном это объясняется рядом негативных последствий для международных продовольственных рынков, вызванных пандемией COVID-19", – отмечают аналитики организации

Причем скорость снижения цен на некоторые виды продовольствия, за исключением зерновых, ускорилась.

Индекс продовольственных цен ФАО – это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

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Так, индекс цен на зерновые в апреле составил 164 пункта. По сравнению с мартом он опустился лишь немного, а вот по сравнению с апрелем-2019 упал на четыре пункта. Интересно, что мировые цены на пшеницу и рис в апреле резко выросли, но серьезное падение котировок кукурузы сохранило общее значение индекса на уровне, близком к мартовскому.

Индекс цен на растительное масло составил 131,8 пункта, что на 7,2 пункта (на 5,2%) меньше, чем в марте. Это самый низкий показатель с августа 2019 года. Цены падают в основном на пальмовое, соевое и рапсовое масло, а вот на подсолнечное – растут.

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Индекс цен на молочные продукты снизился на 7,3 пункта (на 3,6%), до 196,2 пункта. Он падает второй месяц подряд. Котировки на сливочное масло, сухое обезжиренное молоко и цельное сухое молоко упали более чем на 10%. Это происходит из-за роста запасов на фоне слабого спроса на импорт.

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Индекс цен на мясо составил 168,8 пункта, опустившись по сравнению с мартом на 4,7 пункта (на 2,7%). Падение происходит четвертый месяц подряд. В этом сегменте главная трудность тоже низкий спрос, а также проблемы с логистикой.

Индекс цен на сахар в апреле потерял сразу 24,7 пункта (14,6%), до 144 пунктов. Падение произошло в основном на фоне обвала мировых цен на сырую нефть, в результате чего сахарные заводы стали больше использовать сахарный тростник для производства сахара вместо этанола. Кроме того, сокращение спроса на сахар из-за карантина усилило давление на мировые цены.

Напомним, пока недостатка продуктов в Украине не наблюдается, а вот дефицит воды становится суровой реальностью. Почему – смотрите в сюжете:

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