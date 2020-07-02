Из-за отставки Смолия Украина отменила заем на 1,75 млрд долларов – СМИ

Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций из-за того, что глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку. Об этом заявили представители Министерства финансов Украины, передает "Интерфакс-Украина".

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Минфин пока не комментирует другие подробности, а официальная информация будет обнародована позднее после согласования с юристами.

Ранее планировалось, что Украина разместит "длинные" 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на сумму 1,75 млрд долларов. Сделка была начата 1 июля.Первоначально ориентир доходности равнялся 7,875%, затем он был снижен до 7,625%, и, наконец, до 7,3-7,4%.

Организаторами размещения должны выступить JP Morgan и Goldman Sachs. В рамках тендера Украина также планировала выкупить евробонды с погашением в 2021 и 2022 гг. на сумму до 750 млн долларов.

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Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

При этом если Верховная Рада не поддержит отставку Смолия, ему придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем. Председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев при этом заявлял, что информация относительно давления на Смолия со стороны Офиса президента "очень неоднозначная и требует проверки".

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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