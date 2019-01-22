Израиль поможет Украине производить больше товаров

Основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство - 63% экспорта

Израиль поможет Украине производить больше товаров //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/704/df2/5c4704df25142.jpeg //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/704/df2/5c4704df25142.jpeg 2019-01-22T14:14:00+02:00 Экономика Основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство - 63% экспорта

Следующие пять лет товарооборот между Украиной и Израилем увеличится на 15% и достигнет около миллиарда долларов. Все это благодаря подписанию соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами. Об этом заявил посол Израиля в Украине Йоэль Лион в интервью изданию "Укринформ".

"Это означает, что мы будем иметь товарооборот около миллиарда долларов между Украиной и Израилем", – отметил Лион.

По его словам, основным направлением сбыта для Украины, как и раньше, будет оставаться сельское хозяйство. 63% украинского экспорта в Израиль – это товары сельскохозяйственного назначения.

Лион подчеркнул, что изменения после подписания соглашения о зоне свободной торговли между странами почувствуют обычные граждане, ведь иностранная валюта будет наполнять экономику обеих стран, а значит, цены на товары будут падать.

Кроме того, Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине производить больше, отметил Лион.

Также Лион отметил, что Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине производить больше.

"Когда израильские аграрные технологии придут в Украину, вы сможете увеличить объем производства на меньшем участке земли", – отметил дипломат.

В свою очередь, эксперт-аналитик Борис Кушнирук заявил, что подписание Соглашения о Зоне свободной торговли между Израилем и Украиной позволит использовать передовые израильские технологии в украинском производстве.

Напомним, переговоры по ЗСТ с Израилем возобновились в 2015 году, а уже в 2017 году прошли 11 раундов переговоров. Подписание соглашения позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропродукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

28 марта Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ и утвердили план действий для подписания соглашения. В частности, планировалось провести детальную юридическую проверку соответствующими органами обеих стран.

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Источник: Укринформ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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