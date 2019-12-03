К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование – Рожкова

Екатерина Рожкова / Фото: пресс-центр НБУ

Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что "к давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследование отдельных должностных лиц и их семей". Об этом она написала в Facebook.

"На рассвете группа неизвестных людей у моего дома с громкоговорителем и плакатами разбудили и напугали дочь и соседей, поливая меня и коллег из НБУ грязью. После того, как я вызвала полицию, они ушли, оставив плакаты с оскорблениями у моего дома", – написала она.

Рожкова также сообщила, что вчера в поселке под Киевом, где живет председатель НБУ Яков Смолий началась акция протеста тех же людей, что и стоят у стен НБУ с громкоговорителями, акустической системой, плакатами и даже военной палаткой.

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"К тому же вечером в Киеве в подъезд дома, где проживает дочь Смолия с семьей, пыталась попасть съемочная группа телеканала "1 + 1", - написала она.

Давление на должностных лиц НБУ "в качестве главного раздражителя для некоторых олигархов" выходит за рамки здравого смысла, считает Рожкова.

"Сначала они шли в суды, чтобы запретить нам работать. Не получилось. Затем они через подконтрольное медиа продолжали создавать нам образ "коррупционного гнезда", которое надо разогнать. После этого начались заказные митинги у нашей работы. Три недели держимся и слушаем оскорбления в наш адрес. А теперь они пришли к нам домой. То есть террор продолжается. К давлению на коллектив НБУ прибавилось личное преследования отдельных должностных лиц НБУ и их семей", – написала она.

Екатерина Рожкова заявила, что "попытки нас запугать рэкетирскими методами 90-х годов не пройдут".

"Мы будем обращаться в правоохранительные органы. Мы будем призывать международное, медийное и экспертное сообщество поддержать НБУ в это нелегкое время. Мы не будем молчать", - написала Екатерина Рожкова.

Ранее в НБУ напомнили о том, какими могут быть причины увольнения председателя Нацбанка. Сейчас эту должность занимает Яков Смолий. Он возглавил регулятор 15 марта 2018 года.

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