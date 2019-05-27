За что могут уволить главу НБУ: названы законные основания

Рожкова напомнила, что председатель Нацбанка застрахован на случай смены власти

Глава НБУ Яков Смолий. Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Еще до избрания президентом Владимир Зеленский заявил, что не намерен заниматься увольнением Якова Смолия с поста главы НБУ. Теперь в Нацбанке напомнили о том, какими могут быть причины увольнения председателя.

По словам замглавы НБУ Екатерины Рожковой, закон "О Национальном банке Украины" содержит ограниченный перечень оснований для досрочного увольнения членов правления и главы регулятора. Так, увольнение может произойти по собственному желанию, по состоянию здоровья и если испорчена деловая репутация.

"Таким образом включается предохранитель, при смене власти, при изменении стратегии развития страны нельзя просто прийти и заменить главу Национального банка", - сказала Рожкова в эфире UA Перший.

Она подчеркнула, что горизонт планирования деятельности Национального банка обычно длиннее, чем политический цикл.

Ранее глава Нацбанка Яков Смолий сообщил, что не собирается в отставку из-за смены президента. По словам главы регулятора, его команда "не ощущает давления" и продолжает работать.

Согласно закону, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет. При этом смена главы государства не является основанием для увольнения председателя центробанка.

Смолий возглавил Нацбанк 15 марта 2018 года, то есть по закону он должен занимать этот пост до марта 2025 года. Его назначение тогда поддержали 247 народных депутатов.

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