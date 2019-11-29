Кабмин фиксирует цену на газ: переплатим или сэкономим

/ Фото: Pixabay

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В правительстве решили не вводить с 1 января рыночную цену на газ для населения, как планировалось раньше. 27 ноября на сайте Кабмина появилось сообщение о том, что правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" зафиксировать цену на газ на период отопительного сезона.

Проект постановления "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа" был размещен на сайте Кабмина еще 22 ноября. В нем говорится о том, что действие ПСО будет продлено до конца отопительного сезона, то есть до 1 мая 2020 года.

О том, что население по-прежнему будет платить за газ по фиксированной цене, говорил во время брифинга 25 ноября и министр энергетики Алексей Оржель. Он назвал "посленовогодние" цены "страховыми", или "форвардными".

Сайт "Сегодня" разбирался, насколько выгодным будет тариф на газ для населения после Нового года.

Что предлагает Кабмин

В информационном сообщении Кабмина говорится о том, что решение об установлении фиксированной цены – "предохранитель, который защитит людей от колебаний цены на газ зимой в условиях потенциального отсутствия транспортировки газа украинской ГТС". Эта цена "будет на 7% меньше, чем в предыдущем году", сообщают в Кабмине.

Как говорится в информационном сообщении, каждый потребитель Украины (граждане и предприятия теплокоммунэнерго) с 1 января 2020 до 1 мая 2020 автоматически становится участником программы "Гарантированная цена на газ". Отпускная цена газа для них составит 6,96 грн за кубометр – это сумма с НДС, но без учета стоимости транспортировки. "Это рекордно низкая цена для отопительного сезона за последние два года", – информируют в Кабмине.

Министр энергетики Алексей Оржель на брифинге накануне даже уточнил размер скидки:

"Те запасы, которые у нас есть в газохранилищах, а также подготовка по другим видам топлива, позволяют нам предложить так называемую "страховую цену". Цену, которая даже меньше, чем в предыдущем квартале 2019 года. 7% разница цены квартал к кварталу", – сказал он.

Между тем, говорить о снижении цен на газ не совсем корректно. По данным "Нафтогаза", сейчас, например, цена газа для бытовых потребителей (населения и теплокоммунэнерго) составляет 6,025 грн/куб. м – также с НДС, но без учета стоимости транспортировки и распределения. По сравнению с нынешней ценой обещанные 6,96 грн за кубометр – повышение тарифа, причем сразу на 15,5%. Но если сравнивать с тем тарифом, по которому мы платили в прошлый отопительный сезон – 7,48 грн за куб с НДС, но без учета транспортировки и распределения, – то цена действительно будет ниже. На тех самых 7%, о которых говорил Алексей Оржель.

Таким образом, получается, что после Нового года цена на газ для населения вырастет более чем на 15%, но до цены прошлой зимы она не дотянет 7%.

Газовая лотерея

Минувшим летом, как не раз говорилось, цены на газ – не только в Украине, но и в Европе – были рекордно низкими. Осенью они стали подрастать, однако, по сравнению с прошлым годом, все равно остаются вполне умеренными. Однако в правительстве предупреждают, что ситуация может резко измениться после Нового года, когда прекратится действие договора между Украиной и Россией на транзит газа в Европу. Запустить "Северный поток-2" как полноценную альтернативу поставок через Украину у России не получается, для бесперебойного снабжения Европы "голубым топливом" транзит через Украину необходим. А новый договор стороны никак не могут согласовать. И согласуют ли до конца нынешнего года – большой вопрос.

Если договора не будет, в Европе может возникнуть дефицит газа. И тогда цены на европейском газовом хабе, на которые ориентируется Украина, могут взлететь в разы. Если бы отменили ПСО, пропорционально могли вырасти и цены на газ для населения Украины, поскольку у нас под "рыночными ценами" понимают именно текущие цены. То, что "Нафтогаз" закачивал газ на зиму летом, в период рекордно низких цен, а также то, что Украина добывает собственный газ, который значительно дешевле импортного, по украинскому законодательству, не берется в расчет.

В сопроводительном документе к проекту кабминовского постановления, который называется "Анализ регуляторного влияния," со ссылкой на информацию "Нафтогаза" говорится, что в случае отсутствия транзита цены на газ в Украине могут подскочить до 10 751 грн (!) за тысячу кубометров, и это еще без НДС и тарифов на транспортировку и распределение.

На случай такого форс-мажорного роста цен Кабмин и предлагает продлить госрегулирование газовых тарифов. Но цены, напомним, поднимутся, только если не будет подписан транзитный контракт.

А если все-таки удастся согласовать новый документ? По мнению экспертов и чиновников, в этом случае цены на газ на европейском рынке продолжат снижаться.

"Если у нас получится подписать договор на транспортировку, то не только эти цены в газохранилищах, которые были закачаны летом. Еще больше факторов будут влиять на уменьшение цены на газ. Я думаю, если это произойдет, у нас будет исторический минимум цен на газ, начиная с 1 января", – заявил на брифинге Алексей Оржель.

В таком случае зафиксированная для населения Украины цена на газ окажется гораздо выше, чем могла бы быть при рыночных ценах. Так стоит ли фиксировать цену?

В Кабмине предоставили решать самим потребителям.

"У всех без исключения потребителей есть выбор: остаться в программе или выйти из нее и отказаться от гарантированной цены", – сообщают в Кабмине. "В случае выхода из программы "Гарантированная цена на газ" потребитель будет оплачивать газ по действующей месячной цене, которая сложится на рынке. Решение принимает каждый потребитель индивидуально", – говорится в правительственном информсообщении.

При этом выйти из программы можно только до 20 декабря. А если транзитный договор будет подписан 31 декабря? Как у нас любят, "под елочку"? Похоже, правительство предлагает нам принять участие в лотерее, где "или пан, или пропал". Или сэкономил, или переплатил. И, главное, некого будет винить. Ведь "решение принимает каждый потребитель индивидуально"…

Пока в Кабмине не разъяснили, почему необходимо фиксировать цену сразу на 4 месяца, вместо того чтобы ориентироваться по ситуации. Как нет и ответа на вопрос, не придется ли потребителям платить сразу за весь объем "гарантированного" газа.

Эксперты также не смогли пролить свет на ситуацию.

"Я не знаю, о чем [премьер-министр] Гончарук договорился с [главой "Нафтогаза"] Коболевым. Все эти договоренности достигнуты "за спиной", без каких-либо консультаций. Я считаю, что это постановление направлено на то, чтобы "Нафтогаз" получил сверхприбыль в результате реализации накопленного им летом в подземных хранилищах газа. Потому что они установили искусственно завышенную цену газа. И поэтому "Нафтогаз" будет делать все для неподписания соглашения с "Газпромом". Это соглашение невыгодно "Нафтогазу", потому что тогда цены стабилизируются и он окажется с полными хранилищами газа, которые некому продать. А так в 10 часов утра 1 января прекращается транзит, цены на рынке взлетают, цены для промышленности, которые привязаны к этому паритету, взлетают, а "Нефтегаз" получает сверхприбыль, реализуя газ, закупленный летом на минимуме стоимости, с наценкой, я думаю, на уровне процентов 40", – считает эксперт в энергетической сфере, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Эксперт также удивлен тем, каким образом сейчас, при множестве неизвестных можно заранее просчитать "с точностью до гривни" цену на газ для населения.

"Я не могу понять, как они считают. Они говорят, что будет 10 751 грн без НДС. Как может компания спрогнозировать рыночную цену в следующем квартале с точностью до 1 гривни? Есть множество неопределенных рисков. В частности, риск неподписания соглашения. При этом компания точно знает, какой будет цена в том случае, если возникнет ажиотажный спрос и спекулятивное движение на рынке избытков природного газа. Это невозможно!", – говорит Геннадий Рябцев.

В то же время экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук уверен, что контракт на транзит газа подписан не будет, и считает меры предохранения от взлета цен оправданными.

"Я уверен, что контракт подписан не будет и цена объективно будет очень высокой. И для того, чтобы не допустить роста цен в отопительный сезон, они предлагают до завершения отопительного сезона страховую цену, которая фиксирует ценовые показатели на газ для населения. Другой вопрос – что делать после завершения отопительного сезона. Я уже говорил, что я сторонник перехода на абонплату, когда люди будут платить весь год одинаковые суммы. Тогда у теплокоммунэнерго появится ресурс, чтобы закупать в весенне-летний период дешевый газ наперед и продавать по стабильной цене", – говорит эксперт.

Объясняя свою уверенность в том, что новый транзитный договор с Россией не будет подписан, Борис Кушнирук говорит, что в этом не заинтересована прежде всего Россия. Не зря же она, мол, строила обходные трубопроводы. При этом газового коллапса после Нового года он не прогнозирует.

"Во-первых, сегодня в газохранилищах Европы есть до 100 миллиардов кубов, значительная часть которого – это газ, который принадлежит именно "Газпрому". Он его умышленно транспортировал туда. У нас сейчас пики транзита газа идут. Не потому, что сейчас на него спрос. Они закачивают газ для того, чтобы иметь потом возможность не заключать соглашение с Украиной. А весной у России уже будет возможность шантажировать Европу с требованием максимально прокачивать газ по "Северному потоку-1" и "Северному потоку-2" на следующий отопительный сезон", – говорит Борис Кушнирук.

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