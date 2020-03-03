Иностранцам будут давать гражданство Украины в обмен на деньги: названы условия

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Иностранцы, которые инвестировали в Украину не менее 100 тыс. долларов, получат право на украинское гражданство. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав текст постановления Кабмина в своем Telegram-канале.

Правительство разрешило Минэкономики подавать предложения в Государственную миграционную службу об установлении квоты иммиграции в отношении высококвалифицированных специалистов дефицитных профессий и иностранных инвесторов, вложивших в экономику Украины от 100 тыс. долларов.

Из документа следует, что правительство изменило порядок формирования квоты иммиграции.

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"Предложения в ГМС по установлению квоты иммиграции на следующий календарный год вносят... Минэкономики – относительно лиц, которые осуществили иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов США, и высококвалифицированных специалистов и сотрудников, острая потребность в которых является существенной для экономики Украины", – сказано в постановлении.

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Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о нескольких важных факторах развития украинской экономики, среди которых он назвал инвестиции.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал инвесторов всего мира вкладывать деньги в Украину: по его словам, Украина – "именно то место, где случаются чудеса", а миру в преддверии нового экономического кризиса как раз не хватает чуда. Об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Новости "Сегодня" сообщали, что проект "Инвестиционная няня" будет опираться на инвестиционных менеджеров правительственной организации UkraineInvest.

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