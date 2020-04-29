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Кабмин хочет снизить зарплаты руководителей и членов набсоветов госбанков

29 апреля, 22:12

Виктория Подолянец

Ограничение будет действовать до конца всеукраинского карантина

Учитывая то, как нелегко украинцам приходится переносить карантин, правительство порекомендовало снизить зарплаты руководителей и членов набсоветов государственных банков до десяти минимальных зарплат, что составляет 47 230 грн, с апреля и до конца карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Такое решение приняли во время сегодняшнего заседания Кабмина. Вскоре его официально вручат наблюдательным советам ПриватБанка, Ощадбанка и Укрэксимбанка.

"Рекомендация распространяется на председателей правления, членов правления, а также членов наблюдательных советов государственных банков. Ограничение должно действовать с апреля 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется установленный карантин", – подчеркнули в пресс-службе Минфина.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Кабмин ограничил размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. гривен в месяц.

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Напомним, президент Владимир Зеленский заявил о жестком ограничении зарплаты чиновников. По его словам, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 тыс. гривен:

А новости "Сегодня" разбирались, сколько еще протянут украинцы без сбережений. Подробнее об этом узнавайте из сюжета:

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Ощадбанк правительство Укрэксимбанк зарплаты карантин ПриватБанк зарплата госслужащего зарплата чиновников госбанки Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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