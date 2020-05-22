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Кабмин хочет запустить Экспортно-кредитное агентство: когда это случится

22 мая, 14:46

Виктория Подолянец

Формально оно создано, но из-за финансовых аспектов и юридических процедур еще не заработало

В Украине, где бизнес еще полноценно не заработал после длительного карантина, правительство собирается до конца года полноценно запустить Экспортно-кредитное агентство. Об этом сообщил директор департамента экономической дипломатии Министерства иностранных дел Владимир Хоманец.

"Оно формально создано, но из-за финансовых аспектов и юридических процедур еще не заработало де-факто. Это – серьезный и перспективный финансовый инструмент поддержки наших экспортеров за границей. Ситуация с карантином немного затормозила этот процесс, но мы надеемся, и в правительственных планах есть, что по крайней мере до конца этого года этот финансовый инструмент заработает", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство иностранных дел под руководством министра Дмитрия Кулебы провело учредительное заседание обновленного Совета экспортеров и инвесторов. В состав обновленного Совета вошли представители более 100 компаний.

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С декабря 2018 года по ноябрь 2019 года Украина экспортировала сельскохозяйственных продуктов в Европейский Союз на 7,3 млрд евро. Наша страна – в тройке крупнейших экспортеров этого сегмента. Кроме Украины, главными экспортерами аграрной продукции были США (12 млрд евро) и Бразилия (11,7 млрд евро).

А новости "Сегодня" также рассказывали, что вместе с ростом доли безналичных платежей в Украине участились случаи дополнительной комиссии при оплате товаров и услуг карточкой:

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Источник: УНИАН

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