Кабмин изменил устав "Нафтогаза"
Изменения вступили в силу согласно постановлению правительства
Кабинет министров внес изменения в устав "Нафтогаза Украины", которые касаются порядка назначения главы и членов правления компании.
Об этом говорится в постановлении правительства от 6 марта, которое 20 марта опубликовала газета "Урядовый курьер".
Согласно обновленному документу, глава и члены правления "Нафтогаза" теперь будут избираться без представления наблюдательного совета.
Напомним, 22 марта истекает действующий контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым. В январе премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство намерено приостановить контракты с руководством "Нафтогаза" из-за "космических" зарплат и премий топ-менеджмента компании.
Теперь стороны пришли к компромиссу – Кабмин согласился продлить контракт Коболева при соблюдении ряда условий. Если требования правительства будут выполнены, он сохранит должность минимум до марта 2020 года.
Ранее Коболев отмечал, что его зарплата соответствует действующему постановлению Кабмина. При этом он отказался назвать ее размер, но признался, что "это более семи цифр до запятой".
20 марта Кабмин принял распоряжение о досрочном прекращении полномочий независимого члена набсовета "Нафтогаза" Стивена Джона Хейсома.
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