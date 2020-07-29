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Кабмин намерен погасить украинцам задолженность по субсидиям и льготам

29 июля, 15:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Правительство одобрило соответствующее постановление

После того, как Кабмин выделил дополнительную соцпомощь украинцам , правительство пошло дальше и одобрило постановление "Вопросы погашения задолженности за предоставленные льготы и жилищные субсидии населению", которая образовалась по состоянию на 1 января 2020 года, о чем 29 июля сообщает РБК-Украина.

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В пояснительной записке к проекту говорится, что до 2020 года льготы и субсидии населению на оплату коммуналки предоставлялись исполнителями услуг путем уменьшения платы за услуги с последующим возмещением соответствующих расходов за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам.

В 2020 году льготы и жилищные субсидии предоставляются украинцам в денежной форме и финансируются из средств госбюджета, главным распорядителем которых является Минсоцполитики.

Однако в госбюджете на 2020 год нет отдельной бюджетной программы для погашения зарегистрированной в органах Казначейства кредиторской задолженности за предоставленные населению жилищные субсидии и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, которая осталась непогашенной по состоянию на 1 января 2020 года.

"Проектом акта предусмотрено введение механизма погашения перед исполнителями жилищно-коммунальных услуг задолженности местных бюджетов по льготам и жилищным субсидиям за счет средств бюджетной программы "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам", – говорится в документе.

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Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил, что субсидии должны быть монетизированы, а цена на электроэнергию повышена .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Монетизация льгот и субсидий: как теперь платить за коммуналку" .

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