Кабмин уволил Власова с поста и.о. главы ГФС

Гройсман сообщил, что "решение одобрено" и в понедельник будет реализовано

Александр Власов. Архивное фото: Государственная фискальная служба Украины.

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано – сегодня решение одобрено", – сказал 17 июля премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский потребовал от Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский на совещании в Ужгороде 6 июля. При этом запись в Facebook об их увольнении, которая появилась на странице и. о. главы ГФС, оказалась ложной.

14 июля Власов заявил, что "держит слово офицера" и пообещал на следующий день направить заявление в Кабмин.

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