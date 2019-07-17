Сделать стартовой
25,86
29,03
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Кабмин уволил Власова с поста и.о. главы ГФС

17 июля, 13:03

Гройсман сообщил, что "решение одобрено" и в понедельник будет реализовано

Александр Власов. Архивное фото: Государственная фискальная служба Украины
Александр Власов. Архивное фото: Государственная фискальная служба Украины.

Кабинет министров уволил Александра Власова с должности исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

"Как вы знаете, по ГФС Власов написал заявление на увольнение. С понедельника это увольнение будет реализовано – сегодня решение одобрено", – сказал 17 июля премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Кабмина.

По его словам, поскольку Власов был главой ликвидационной комиссии ГФС, теперь эти обязанности Кабмин возложил на директора одного из департаментов службы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Владимир Зеленский потребовал от Власова написать заявление об увольнении. Свое требование глава государства объяснил тем, что тот не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский на совещании в Ужгороде 6 июля. При этом запись в Facebook об их увольнении, которая появилась на странице и. о. главы ГФС, оказалась ложной.

14 июля Власов заявил, что "держит слово офицера" и пообещал на следующий день направить заявление в Кабмин.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, увольнение, Гройсман, ГФС, Власов

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин уволил Власова с поста и.о. главы ГФС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выполнил призыв Зеленского: и.о. главы ГФС подал заявление об увольнении

14 июля, 13:26

Чиновник пообещал уже завтра передать документы в Кабмин

Бюджет мог недополучить около 630 миллионов гривен: в ГФС прошли обыски

12 июля, 17:03

ГБР расследует возможные незаконные действия топ-чиновников Фискальной службы

В розыск объявлен начальник Волынской таможни ГФС

11 июля, 16:53

Чиновника подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова уйти в отставку: подробности

13 июля, 13:05

Александр Власов не выполнил данное ранее обещание уволить четырех руководителей таможен

Известный российский певец умер в возрасте 44 лет

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Джулия Робертс рассказала о настоящем финале "Красотка"

Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании

Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Селена Гомес объяснила почему она сильно поправилась

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными -...

ГФС массово штрафует терминальщиков за отсутствие РРО

Непереносимость лактозы: чем заменить коровье молоко?

15 красавиц российского кино

В Раде заявили о планах команды Зеленского перенести столицу

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Сегодня, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

Вчера, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Предельный тариф: отопление и горячая вода должны подешеветь

15 июля, 07:51

Кабмин своим постановлением установил максимальные тарифы, которые ниже существующих. Эксперты предупредили о рисках

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

15 июля, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь