Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова уйти в отставку: подробности

13 июля, 13:05

Александр Власов не выполнил данное ранее обещание уволить четырех руководителей таможен

Заседание в Одессе
Заседание в Одессе. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если он сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Facebook, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Facebook. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей.

"Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", – отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, – вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов", – сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Зеленский, ГФС, Власов

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова уйти в отставку: подробности". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Встреча в "нормандском формате" состоялась: о чем говорили советники

Сегодня, 11:47

О встрече советников договорились в июне во время визитов Зеленского в Париж и Берлин

Химическая кастрация для педофилов и отмена военного парада: главные события недели

Сегодня, 11:35

Восьмой созыв Рады уходит: чем запомнился парламент "законодательного спама"

Зеленский в Одессе проводит совещание в Администрации морских портов, онлайн

Сегодня, 11:35

Глава государства озаботился проблемой морских портов Украины

Зеленский сегодня посетит две области: подробности

Сегодня, 10:27

Президент Украины намерен побывать на административной границе с Крымом

Остановилось сердце легенды российского кино

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами

Как убрать мешки под глазами и отеки век

"Почему я должна уйти? Никто не укажет мне, что делать"

"Братья Кличко были кошмаром". Глава UFC об украинских боксерах

Сборная Украины совершила невероятный камбэк в Евролиге

Как Ибрагимович открыл бутылку ногой. Кажется, он не напрягался

​Уровень моря поднимется на 2 метра

Как бы выглядели звезды 20 века в роли современных див Instagram

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

15 красавиц российского кино

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Избирательный Кодекс утвержден: кто остался в выигрыше

Вчера, 07:38

Выборы станут дороже для кандидатов. А общественным активистам попасть в парламент будет труднее

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

11 июля, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

11 июля, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

В Укрэнерго рассказали, как украинцам платить за услуги в июле

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь