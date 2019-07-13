Зеленский призвал и.о. главы ГФС Власова уйти в отставку: подробности

Александр Власов не выполнил данное ранее обещание уволить четырех руководителей таможен

Заседание в Одессе. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал и.о. главы Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об отставке из-за невыполнения в полном объеме их договоренности об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины.

"Мы с вами договорились, что вы уволите таможенников, если он сами не напишут заявления на увольнение. После этого я увидел ваш пост в Facebook, и очень радовался, что действительно нормальный человек появился, и увидел, что вы их уволили. Но предоставленные мне реальные документы не совпадали с вашим постом в Facebook. То есть вы людей отправили в отпуск", - сказал он на совещании по вопросам развития морских портов Украины в субботу в Одессе.

Власов указал, что "за этот короткий срок цель достигнута", и эти таможенники освобождены от исполнения обязанностей.

"Два должностных лица ушли в отпуск, по состоянию здоровья близких родственников, и они написали заявления на увольнение", – отметил он.

"Вы считаете, что я идиот? Ладно я, – вы нас всех считаете идиотами? Я хотел бы, чтобы вы лично написали заявление на ваше увольнение. Не пошли в отпуск, а реально это сделали, если можно. Если вы не можете справиться с людьми, которые являются ответственностью по вашей вертикали. Скажите мне дату, чтобы я это знал не из Facebook, а из реальных документов", – сказал Зеленский, обращаясь к Власову.

"Я сегодня напишу заявление и отправлю в Кабмин", - ответил и.о. главы ГФС.

Как сообщалось, 9 июля Власов сообщил, что уволил руководителей четырех таможен – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой.

"По результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен Западного региона – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой", – написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, Зеленский призвал и. о. главы ГФС Александра Власова принять кадровые решения по руководству Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен, так как эти области являются центром контрабанды на Западной Украине.

Его поручение появилось после визита в Закарпатскую область.

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