Кабмин отменил предельные тарифы на отопление и горячую воду

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Правительство отменило постановление предыдущего Кабинета министров, которым был ограничен рост цен на отопление и горячую воду.

На своем заседании члены правительства признали утратившим силу постановление Кабинета министров от 26 июня 2019 года, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и окружающей среды.

Отмененное постановление устанавливало максимально возможные цены на тепло и горячую воду, в частности, предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергией для населения устанавливался на уровне 1,4 тысячи гривен за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.

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Также предусматривался предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 гривни за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при их отсутствии. Новое правительство отменило это решение, признав его нерыночным.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов" – так пояснили свое решение в Кабмине.

Напомним, ранее в городах Новояворовск и Новый Роздол во Львовской области было объявлено чрезвычайное положение – там без отопления остаются 60 тысяч человек. Все это из-за долгов и заблокированных счетов компании, которая управляет местными теплоцентралями.

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Также сообщалось, что во Львове частично приостановили подачу отопления жителям в связи со значительным потеплением.

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что в Украине стартовал отопительный сезон, и опубликовали карту областей, где есть тепло .

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